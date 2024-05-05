سر مدفون في الهرم يكتشفه العلماء.. ما هو؟

تم حل لغز مصر القديمة بعد اكتشاف غرف سرية في الهرم بعد 200 عام من التنقيب الأول له.

في القرن الخامس والعشرين قبل الميلاد شيد مجمع هرمي جنائزي كبير للفرعون ساحورع، الحاكم الثاني للأسرة الخامسة في مصر القديمة (حوالي 2465 - 2325 قبل الميلاد).

وبدأت مرحلة بناء الهرم من قبل خلفائه في أبو صير، وهو الموقع الذي استخدمه مؤسس الأسرة الخامسة سابقًا لمعبد الشمس الخاص به.

تم استكشاف هرم ساحورع لأول مرة في عام 1836 من قبل عالم المصريات البريطاني جون بيرينج، الذي كان قادرًا على إخلاء المدخل وممر الوصول.



ألحق الحجارون أضرارًا بالغة بغرفة الدفن، مما جعل من غير الواضح ما إذا كانت مكونة من غرفة واحدة أو غرفتين، وعثر بيرينج على قطعة من البازلت، معتقدًا أنها تنتمي إلى تابوت الفرعون. وفي الجزء الشمالي الشرقي من الجدار الشرقي لحجرة الدفن اكتشف بيرينج ممرا منخفضا.

وأشار إلى أن هذا قد يؤدي إلى منطقة المجلات، لكن الممر كان مليئا بالركام ولم يحاول دخوله، حيث أدى سوء الحفاظ على الجزء الداخلي من الهرم إلى استحالة إعادة البناء الدقيق للبنية التحتية.

بدأ مشروع الحفاظ والترميم داخل هرم ساحورع في عام 2019، بهدف حماية البنية التحتية للهرم، وتم تنفيذه من قبل صندوق وقف الآثار التابع لمركز البحوث الأمريكي في مصر.

وقال محمد إسماعيل خالد، عالم المصريات بجامعة يوليوس ماكسيميليان في فورتسبورج، لـ SciNews: "ركزت جهودنا على تنظيف الغرف الداخلية، وتثبيت الهرم من الداخل، ومنع المزيد من الانهيار".

وأضاف: "نجحنا في هذه العملية في تأمين غرف الدفن بالهرم، والتي كان يتعذر الوصول إليها في السابق"، وأثناء أعمال الترميم، تمكنوا من تحديد الأبعاد الأصلية وتمكنوا من الكشف عن مخطط أرضية غرفة الانتظار، التي تدهورت بمرور الوقت، ونتيجة لذلك، تم استبدال الجدران المدمرة بجدران استنادية جديدة.

قال علماء الآثار: "يشتبه بيرينغ في أن الممرات ربما كانت تؤدي إلى غرف تخزين، خلال مزيد من الاستكشاف في عام 1907، تم التشكيك في هذه الافتراضات".

وأضاف: "لكننا اكتشفنا آثارًا للممر، مما يثبت أن الملاحظات التي أدلى بها بيرينج كانت صحيحة، واستمر العمل وتم الكشف عن الممر. وبذلك تم اكتشاف ثمانية مخازن حتى الآن".