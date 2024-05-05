عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

سر مدفون في الهرم يكتشفه العلماء.. ما هو؟

صدى البلد

تم حل لغز مصر القديمة بعد اكتشاف غرف سرية في الهرم بعد 200 عام من التنقيب الأول له.

في القرن الخامس والعشرين قبل الميلاد شيد مجمع هرمي جنائزي كبير للفرعون ساحورع، الحاكم الثاني للأسرة الخامسة في مصر القديمة (حوالي 2465 - 2325 قبل الميلاد).

وبدأت مرحلة بناء الهرم من قبل خلفائه في أبو صير، وهو الموقع الذي استخدمه مؤسس الأسرة الخامسة سابقًا لمعبد الشمس الخاص به.

txt

تعرف على أكثر بلاد العالم تهذبا واحتراما

txt

أطول جسر معلق في العالم يربط بين قارتين وعبوره برسوم.. ما قصته

تم استكشاف هرم ساحورع لأول مرة في عام 1836 من قبل عالم المصريات البريطاني جون بيرينج، الذي كان قادرًا على إخلاء المدخل وممر الوصول.


ألحق الحجارون أضرارًا بالغة بغرفة الدفن، مما جعل من غير الواضح ما إذا كانت مكونة من غرفة واحدة أو غرفتين، وعثر بيرينج على قطعة من البازلت، معتقدًا أنها تنتمي إلى تابوت الفرعون. وفي الجزء الشمالي الشرقي من الجدار الشرقي لحجرة الدفن اكتشف بيرينج ممرا منخفضا.

وأشار إلى أن هذا قد يؤدي إلى منطقة المجلات، لكن الممر كان مليئا بالركام ولم يحاول دخوله، حيث أدى سوء الحفاظ على الجزء الداخلي من الهرم إلى استحالة إعادة البناء الدقيق للبنية التحتية.

بدأ مشروع الحفاظ والترميم داخل هرم ساحورع في عام 2019، بهدف حماية البنية التحتية للهرم، وتم تنفيذه من قبل صندوق وقف الآثار التابع لمركز البحوث الأمريكي في مصر.

وقال محمد إسماعيل خالد، عالم المصريات بجامعة يوليوس ماكسيميليان في فورتسبورج، لـ SciNews: "ركزت جهودنا على تنظيف الغرف الداخلية، وتثبيت الهرم من الداخل، ومنع المزيد من الانهيار".

txt

عرض غريب يظهر لأول مرة.. عامل أمريكي يصاب بفيروس أنفلونزا الطيور من بقرة

txt

الذكاء الاصطناعي ينبش في أسرار ما قبل الميلاد.. تفاصيل

وأضاف: "نجحنا في هذه العملية في تأمين غرف الدفن بالهرم، والتي كان يتعذر الوصول إليها في السابق"، وأثناء أعمال الترميم، تمكنوا من تحديد الأبعاد الأصلية وتمكنوا من الكشف عن مخطط أرضية غرفة الانتظار، التي تدهورت بمرور الوقت، ونتيجة لذلك، تم استبدال الجدران المدمرة بجدران استنادية جديدة.

قال علماء الآثار: "يشتبه بيرينغ في أن الممرات ربما كانت تؤدي إلى غرف تخزين، خلال مزيد من الاستكشاف في عام 1907، تم التشكيك في هذه الافتراضات".

وأضاف: "لكننا اكتشفنا آثارًا للممر، مما يثبت أن الملاحظات التي أدلى بها بيرينج كانت صحيحة، واستمر العمل وتم الكشف عن الممر. وبذلك تم اكتشاف ثمانية مخازن حتى الآن".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصدر نهر النيل.. خبير: بحيرة فيكتوريا تحقق أعلى منسوب لها في التاريخ

انخفاض كبير في أسعار السكر والأرز بعد استيراد 500 ألف طن.. اعرف بكام

حاجة تكسف| نجم الزمالك يثير الجدل بعد فوز الأهلي على الجونة بثلاثية

شاهد رد فعل خالد الغندور بعد فوز الأهلي على الجونة بثلاثية

حقيقة هروب مجدي أفشة من الأهلي

سعر الدولار بـ 40 جنيها في هذه الحالة

زوجة نجم الزمالك تمزج بين البساطة والجمال في أحدث ظهور عبر إنستجرام|شاهد

هينزل عن 40 جنيهًا؟ خبير اقتصادي يعلن مفاجأة عن الدولار | فيديو

موضوعات متعلقة

تعرف على أكثر بلاد العالم تهذبا واحتراما

أطول جسر معلق في العالم يربط بين قارتين وعبوره برسوم.. ما قصته

الأرض على وشك الاصطدام بكويكب غامض من القمر.. ماذا سيحدث؟

عرض غريب يظهر لأول مرة.. عامل أمريكي يصاب بفيروس أنفلونزا الطيور من بقرة

الذكاء الاصطناعي ينبش في أسرار ما قبل الميلاد.. تفاصيل

أقدم جسر في العالم عمره 5000 سنة يعمل حتى الآن.. أين يقع؟

معاق أم محارب؟ .. جدل علمي شائك حول الملك توت عنخ آمون

دولة تجرم التصوير للسائحين .. ما القصة؟

ترشيحاتنا

حكم الدعاء وقراءة الفاتحة بعد الطعام.. دار الإفتاء ترد

أمريكا تبحث استخدام الأصول الروسية لتمويل المساعدات لأوكرانيا

إعانات مالية لحالات العجز.. وزير الري يعتمد تعديل لائحة منظومة المساعدات الصحية الطارئة

مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في إطلاق نار داخل إحدى الحفلات بنيويورك

مش عايزين.. نجمة طائرة الزمالك: الأهلي يتواصل معنا ويحاول إعادتنا

طقس اليوم شديد الحرارة على هذه المناطق .. والقاهرة تسجل 28 درجة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول الترمس؟

قبل شم النسيم.. فوائد وأضرار الرنجة

فستان حورية البحر.. نجوى كرم تثير الجدل بأحدث إطلالة| شاهد

فوائد خارقة لتناول الحلبة.. تعرف عليها

فيديو

رنا سماحة : لم أتردد لحظة في غناء رباعيات مسلسل رحيل |خاص

الأرض على وشك الاصطدام بكويكب غامض من القمر.. ماذا يحدث؟

النجاح بيلبقلك .. عبير نعمة تشيد بـ حفل أمال ماهر

الأهلي الأفضل والخطيب صديقي.. تصريحات مثيرة لفوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ