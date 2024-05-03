الذكاء الاصطناعي ينبش في أسرار ما قبل الميلاد.. تفاصيل

تحتوي مخطوطات هركولانيوم على نصوص فلسفية وأدبية ذات أهمية كبيرة من علماء اليونان والرومان القدماء، ولكنها تحولت إلى كتل متفحمة بسبب ثوران بركان جبل فيزوف الكارثي في ​​عام 79 بعد الميلاد.

أدت محاولات فتح اللفائف إلى إتلافها أو إتلافها، مما أدى إلى تحويل الآثار الثمينة الشبيهة بالفحم إلى غبار، والآن يستخدم العلماء تقنيات مسح ذكية للتعرف على النص المكتوب بداخلها، دون الحاجة إلى فتح صفحات البردي الهشة.

لقد قرأ الفريق بالفعل إحدى اللفائف لاكتشاف كيف أمضى الفيلسوف اليوناني أفلاطون أمسيته الأخيرة قبل 2500 عام، لكنهم يقولون إن هناك اكتشافات وأسرار لا حصر لها حول سقراط قد تكون في انتظارهم.

وقال جرازيانو رانوكيا، عالم البرديات من جامعة بيزا في إيطاليا: "أفلاطون هو مجرد البداية، نحن على وشك اكتشافه يجب أن يكون مذهلاً أيضًا.

وقد تم تدمير مدينة هيركولانيوم الإيطالية، جنبًا إلى جنب مع بومبي وتوري أنونزياتا وستابياي، بسبب ثوران بركان فيزوف عام 79 بعد الميلاد، مما أسفر عن مقتل ما يقدر بنحو 16000 شخص إجمالاً.

كان أحد المباني المدفونة في البلدة عبارة عن فيلا كبيرة، ربما تعود إلى لوسيوس كالبورنيوس بيسو كايسونيوس، والد زوجة يوليوس قيصر، وتحتوي المكتبة الكبيرة للفيلا على أكثر من 1800 مخطوطة من ورق البردي التي تحولت إلى كربون أثناء الثوران البركاني.

في خمسينيات القرن الثامن عشر، بدأت أعمال التنقيب في الفيلا وتم إتلاف عدد من المخطوطات أو التخلص منها معتقدًا أنها كتل من الفحم، ولسوء الحظ، تم تدمير مئات أخرى خلال محاولات فتح اللفائف، الموجودة الآن في المكتبة الوطنية في نابولي.

في عام 1756، اخترع الأباتي بياجيو، محافظ المخطوطات القديمة في مكتبة الفاتيكان، آلة يمكنها نشر مخطوطة واحدة في أربع سنوات، تم نسخ النص بسرعة لأنه سرعان ما يتدهور بمجرد تعرضه للهواء، وركزت المحاولات الحديثة على الأساليب الرقمية لقراءة النصوص دون فتح البرديات فعليًا لمنع الضرر.

عادةً ما تستخدم مثل هذه المحاولات، المعروفة باسم الفتح الافتراضي، الأشعة السينية ومصادر الضوء الأخرى لمسح الكائنات والكشف عن نص غير معروف سابقًا.

يقول البروفيسور رانوكيا وزملاؤه إنهم استخدموا تقنية تسمى التصوير الفائق الطيفي بالأشعة تحت الحمراء على الموجات القصيرة، والتي تلتقط الاختلافات في الطريقة التي يرتد بها الضوء عن الحبر الأسود الموجود على ورق البردي.

كشف مقطع تم اكتشافه حديثًا من إحدى اللفائف باستخدام هذه التقنية أن أفلاطون قضى ليلته الأخيرة في انتقاد 'افتقار الإيقاع' لدى فتاة جارية أثناء عزفها على الفلوت.

وكان الفيلسوف، الذي كان يعاني من الحمى، يستمع إلى الموسيقى ويرحب بالضيوف قبل وفاته عن عمر يناهز 80 أو 81 عامًا في حوالي عام 348 قبل الميلاد.

وساعدت اللفيفة أيضًا في تأكيد أن أفلاطون دفن في أكاديمية أثينا، التي أسسها لكنها تضيف تفاصيل مفادها أن مكان استراحة المفكر القديم كان في حديقة مخصصة داخل حرم الجامعة.

وفي الوقت نفسه، تمت ترجمة لفيفة عن الأطباء في جنوب إيطاليا في القرن الخامس قبل الميلاد في عام 1906، لكن رانوكيا وزملائه قادرون على قراءة 10 أضعاف ذلك، على حد قوله.

يمكن للكلمات الجديدة أيضًا أن تلقي الضوء على لحظة حاسمة في تاريخ الطب عندما كان الكاتب الطبي اليوناني ألكمايون يجري دراسات مبكرة عن الدماغ، ويكشف تاريخ الرواقيين مدرسة فكرية يونانية تدعو إلى الفضيلة لتحقيق السعادة الآن عن 'ثلاث إلى أربع كلمات إضافية لكل عشرة إلى ثلاثة عشر سطرًا' - وهو ما يكفي لإعادة بناء جمل كاملة.

يعمل الفريق مع الأجزاء غير الملفوفة، بدلاً من اللفائف التي يبلغ عددها 400 إلى 500 والتي لم يتم فتحها بعد، والتي يمكن تركها دون مساس لسنوات عديدة حتى يتم تطوير التكنولوجيا التي يمكنها مسح الحبر مباشرة من مراكزها.

يستخدم فريق آخر الذكاء الاصطناعي (AI) لمعرفة ما هو مكتوب على اللفائف، وقام الفائزون في مسابقة تسمى تحدي فيزوف بتدريب خوارزميات التعلم الآلي الخاصة بهم على مسح ورق البردي المطوي والمدمر.

