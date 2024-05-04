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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أطول جسر معلق في العالم يربط بين قارتين وعبوره برسوم.. ما قصته

أطول جسر في العالم
أطول جسر في العالم

حطم جسر مثير للإعجاب في تركيا الأرقام القياسية عندما تم الكشف عنه قبل عامين، وهو الآن أطول جسر معلق في العالم، وقد أطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجسر رسميًا في 18 مارس 2022 جسر تشاناكالي عام 1915، وهو عبارة عن بنية تحتية مليئة بالرمزية والميزات الرئيسية.

حتى افتتاحه، كانت اليابان موطنا لأطول جسر معلق في العالم وهو جسر أكاشي كايكيو، الذي تم افتتاحه في عام 1998 بعد أن استمر بنائه لمدة عشر سنوات، ويبلغ طول الامتداد الرئيسي لجسر تشاناكالي عام 1915 105 أقدام أطول من البنية التحتية اليابانية، حيث يبلغ ارتفاعه 6637 قدمًا.

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ويعد الجسر أول معبر ثابت فوق مضيق الدردنيل المعروف أيضًا باسم مضيق جاليبولي، وهو ممر مائي ذو أهمية دولية يقع في شمال غرب تركيا حيث يعتبر أحد الحدود بين أوروبا وآسيا ويلعب دورًا حيويًا في ربط البحر الأسود مع البحر الأبيض المتوسط. البحر المتوسط.

 جسر تشاناكالي المعروف بأنه أطول جسر معلق في العالم  يسمح للأفراد بالسفر من المقاطعات التركية الواقعة داخل حدود آسيا إلى المقاطعات التركية الواقعة داخل الحدود الأوروبية من تركيا وكذلك العكس؛ فإن هذا الجسر يسهم في تمكين المسافرين بالتنقل برًا بين الجزئين عوضًا عن الحاجة إلى وسائل النقل البحرية

يعد جسر تشاناكالي الذي تم بناؤه عام 1915 أحد المعابر الستة عبر المضيق التركي، وكان الهدف من بنائه أيضًا المساعدة في تخفيف الازدحام على الجسور والأنفاق الأخرى في المنطقة.

الجسر ليس طويلًا بشكل استثنائي فحسب، حيث يبلغ إجمالي طوله 15118 قدمًا، ولكنه أيضًا أطول جسر في البلاد، ويبلغ ارتفاع برجي الجسر 1096 قدمًا، وهو أطول من برج شارد في لندن وبرج فارسو في وارسو، أطول المباني في أوروبا.

ويتكون سطح الجسر، الذي يبلغ عرضه 147.8 قدمًا، من ستة مسارات للطريق السريع بالإضافة إلى ممشى في كل اتجاه، وتم بناء جسر تشاناكالي عام 1915 في خمس سنوات فقط، قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس أردوغان، الذي أراد استكمال هذه البنية التحتية في الوقت المناسب للاحتفال بالذكرى المئوية للبلاد.

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بلغت تكلفة بناء البنية التحتية 2.5 مليار يورو، لكن تقديرات تركيا ستوفر 415 مليون يورو كل عام من انخفاض استهلاك الوقود وانبعاثات الكربون بفضل الجسر الذي يقلل وقت السفر بين الجانبين، وتركيا، ويتعين على سائقي السيارات دفع رسوم لعبور الجسر، تبلغ200 ليرة تركية.

 

أطول جسر معلق في العالم جسر تشاناكالي تركيا مضيق جاليبولي أوروبا وآسيا

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