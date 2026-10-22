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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وائل جمعة يقرر توقيع عقوبات مالية مضاعفة على اللاعبين

الأهلي
الأهلي
عبدالله هشام

قرر وائل جمعة مدير الكرة في النادي الأهلي، توقيع عقوبات مالية مضاعفة على اللاعبين بعد مباراة أمس. 

وعقد جلسة مطولة مع الفريق صباح اليوم في حضور المدير الفني الحسين عموتة.

ووضع النقاط فوق الحروف بشأن ظهور العديد من اللاعبين بعيدين عن مستواهم الفني والبدني لأسباب غير معروفة.

و أكد أن الفترة القادمة لا تحتمل تقصيرًا من أي عنصر ولابد أن يراجع كل فرد نفسه فيما يقدمه وأن الأهلي لن يقف على أي لاعب.

سيطر التعادل الإيجابي 3-3 على أحداث مباراة الأهلي والقناة في المباراة التي جمعت بينهما  على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز.

مباراة الأهلي والقناة 

نجح عمر الساعي في إحراز هدف تقدم الأهلي في الدقيقة 18 بعد تمريرة من الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء من محمد هاني لاعب الأهلي وصلت الى عمر الساعي الذي سدد كرة قوية سكنت يمين المرمى.

وأحرز محمود شلاطة هدف تعادل القناة في شباك الأهلي في الدقيقة 31 بعدتمريرة من محمد صادق من منتصف ملعب الأهلي الدفاعي نحو الجهة اليسرى وصلت الى محمود شلاطة لينجح في تسجيلها


وفي الدقيقة 43، أحرز أشرف بن شرقي هدف التقدم من جديد بعد كرة عرضية أرضية من الجهة اليسرى من توفيق محمد لاعب الأهلي وصلت الى أشرف بنشرقي أمام المرمى سددها بلمسة سكنت يمين المرمى.

ونجح حازم أبو سنة في إحراز هدف تعادل القناة في الدقيقة 54 بعدكرة عرضية من الجهة اليسرى من لاعب القناة محمود شلاطة ولكن تصطدم بالدفاع وتصل الى مهاب سامي الذي سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن تصدى لها الحارس ومن ثم تصل الى حازم أبو سنة ليحرز هدف التعادل.

وتمكن محمود حمدي زكي من إحراز هدف التقدم والثالث في شباك الأهلي في الدقيقة 80  ليعلن توفق فريقه على المارد الأحمر

وفي الدقيقة 90+4 نجح أشرف دراي في إحراز هدف تعادل الأهلي ليعلن تعادل المارد في الوقت القاتل وحصد نقطة وحيدة بدلا من الخرج بنتيجة سلبية وخسارة الثلاثة نقاط بجدول ترتيب الدوري المصري .

وائل جمعة النادي الأهلي القناة فريق الأهلي الأهلي والقناة

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