مهيب عبد الهادي: وائل جمعة يهدد لاعبي الأهلي بعقوبات رادعة بسبب تراجع الأداء

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن تحذير وائل جمعة، مدير الكرة بالنادي الأهلي، للاعبي الفريق الأول، من توقيع عقوبات رادعة على المقصرين خلال الفترة المقبلة، حال استمرار تراجع الأداء وعدم اللعب بروح قتالية.

وكتب الإعلامي مهيب عبد الهادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن وائل جمعة أبلغ لاعبي الأهلي بضرورة تقديم أداء قوي خلال المباريات المقبلة، مؤكدًا أن الجهاز الفني والإدارة لن يتهاونا مع أي لاعب لا يقدم المستوى المطلوب.

وبحسب مصدر داخل النادي، عقد مدير الكرة بالأهلي اجتماعًا مع اللاعبين اليوم، بحضور الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، شدد خلاله على أن المرحلة المقبلة تتطلب الالتزام الكامل وبذل أقصى جهد داخل الملعب.

وأكد وائل جمعة للاعبين أن العقوبات المنتظرة لن تقتصر على الغرامات المالية فقط، بل قد تصل إلى استبعاد المقصرين نهائيًا من حسابات الفريق خلال الفترة المقبلة، في إطار سعي النادي لاستعادة الأداء القوي وتحقيق النتائج المطلوبة.

وشدد مدير الكرة على أن النادي الأهلي لن يسمح بوجود أي لاعب متهاون خلال المرحلة المقبلة، في ظل تطلعات الإدارة والجماهير إلى ظهور الفريق بالمستوى الذي يليق باسم النادي ومكانته.

واختتم وائل جمعة حديثه بالتأكيد على أن الإدارة وفرت جميع الإمكانات اللازمة للفريق منذ بداية الموسم، وهو ما يفرض على اللاعبين تحمل مسؤولياتهم وتقديم الأداء المنتظر، خاصة في ظل عدم الرضا عن المستوى الذي ظهر به الفريق خلال الفترة الماضية.