عرض غريب يظهر لأول مرة.. عامل أمريكي يصاب بفيروس أنفلونزا الطيور من بقرة

بينما ينتظر العلماء انتشار فيروس أنفلونزا الطيور في حالة ترقب، ظهرت حالة عامل مزرعة ألبان في ولاية تكساس الأمريكية الذي أصيب بأنفلونزا الطيور من بقرة.

بينما كان الرجل يعاني من أعراض خفيفة للغاية حتى بدأت الأعراض تسبب الفيروس في انفجار الأوعية الدموية في عينيه، مما أدى إلى نزيف على سطح مقلة عينيه، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وفي تقرير حالة رسمي نُشر يوم الجمعة، قال خبراء في مركز السيطرة على الأمراض إنهم وجدوا أدلة قوية من خلال البيانات الجينية على أنه أصيب بالفيروس من بقرة مصابة في مارس.

وتم الكشف عن الصورة وتفاصيل أخرى عن الحالة في تقرير نشر في مجلة نيو إنجلاند الطبية، وقالوا إن المريض عانى أيضًا من نزيف تحت الملتحمة، أو نزيف أسفل الملتحمة مباشرة، أو سطح شفاف يغطي الجزء الأبيض من العين، ولاحظ العلماء أيضًا وجود سائل مائي يفرز من العين اليمنى.

وهذا المريض هو الشخص الثاني فقط الذي يتم تشخيص إصابته بأنفلونزا الطيور في الولايات المتحدة، والأول على مستوى العالم الذي يعتقد أنه أصيب بالفيروس من حيوان ثديي.

وأصيب نحو 900 شخص في 23 دولة بفيروس أنفلونزا الطيور خلال العقدين الماضيين لكن جميعهم كانوا مرتبطين بالطيور البرية أو التي يتم تربيتها، وكانوا يعملون مع الماشية التي يعتقد أنها مصابة بأنفلونزا الطيور في ذلك الوقت، والتي يقول العلماء إنها الطريق المحتمل لانتقال العدوى.

ويأتي ذلك وسط تحذيرات من الأطباء البيطريين في بعض المناطق من أنهم يسمعون تقارير عن إصابة مزارعين آخرين بالمرض، ولكنهم لا يخضعون لفحص أنفلونزا الطيور.

حتى الآن، انتشر الفيروس إلى 39 من قطعان الماشية في تسع ولايات، مما يشير إلى أن المئات إن لم يكن الآلاف من عمال الألبان قد تعرضوا للإصابة.

جاء مريض تكساس إلى الأطباء مصابًا بالعدوى في أواخر مارس، حيث قال العلماء إن علاماته الحيوية مثل التنفس كانت طبيعية، كما لم يسجلوا أي علامات حمى أو أعراض تنفسية أو تغيرات في الرؤية أثناء الإصابة.

وفي اليوم التالي للعلاج بالأدوية المضادة للفيروسات، لم يبلغ المريض عن أي أعراض باستثناء الانزعاج في كلتا العينين، وأضاف التقرير: "خلال الأيام اللاحقة، أبلغ العامل عن شفاء التهاب الملتحمة دون ظهور أعراض تنفسية وظل الاتصال المنزلي على ما يرام".

ووصف مدير مركز السيطرة على الأمراض، الدكتور ماندي كوهين، إصابة الشخص :" فقد كان لدى الشخص أعراض خفيفة للغاية. إنهم يتعافون بشكل جيد، لكننا نريد التأكد مرة أخرى من أننا نختبر الأشخاص الذين ربما كانوا على اتصال".

ويأتي ذلك وسط تقارير من الأطباء البيطريين تفيد بأن عددًا من المزارعين الذين يعملون مع الماشية المصابة يبدو أنهم مرضى، لكنهم لا يتقدمون لإجراء الاختبار، ويأتي ذلك بعد أن قال كبير خبراء أنفلونزا الطيور في أمريكا إن أنفلونزا الطيور قد تكون على بعد خطوة واحدة من إصابة البشر.