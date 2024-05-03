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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أقدم جسر في العالم عمره 5000 سنة يعمل حتى الآن.. أين يقع؟

ارشيفية
ارشيفية

تندثر الحضارات ويبقى آثارهم وأعمالهم دليل ملموس على من مروا من هذا المكان في يوما ما، ويعد جسر أركاديكو، الواقع في منطقة بيلوبونيز في اليونان، بمثابة شهادة جودة على البنية التحتية القديمة.

يعود تاريخ هذا الجسر الحجري إلى أكثر من 5000 عام، ويُعرف رسميًا بأنه أقدم جسر في العالم ولا يزال قيد الاستخدام حتى اليوم، وتم بناء جسر أركاديكو خلال الفترة الميسينية، وكان في الأصل جزءًا من شبكة من الطرق المصممة لتسهيل السفر والتجارة عبر المنطقة.

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تم تشييده باستخدام صخور كبيرة من الحجر الجيري، وقد صمد أمام اختبار الزمن، وظل سليمًا على الرغم من آلاف السنين من التآكل الطبيعي، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

على الرغم من عمره، لا يزال جسر أركاديكو يخدم غرضه الأصلي، ولا يزال يستخدمه المشاة والمركبات الخفيفة، وهو تذكير يومي ببراعة الحضارات القديمة، ويعكس تصميمه البسيط المقوس، ذو المنحنى اللطيف والممر الضيق، التقنيات المعمارية للميسينيين، الذين كانوا من بين أوائل بناة الجسور في أوروبا.

ويمكن لزوار الجسر أن يتعجبوا من أهميته التاريخية مع تقدير وظيفته العملية أيضًا، فقد أصبح جسر أركاديكو من المعالم السياحية الشهيرة، حيث يجذب عشاق التاريخ والمسافرين على حد سواء الذين يرغبون في السير على خطى اليونانيين القدماء.

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ويعد حضورها الدائم في العالم الحديث رمزًا للاستمرارية والمرونة، وربط الماضي بالحاضر بطريقة فريدة وملموسة، وباعتباره أقدم جسر في العالم والذي لا يزال قيد الاستخدام اليومي، يعد جسر أركاديكو بمثابة تذكير ملهم بأنه حتى أقدم الهياكل يمكن أن تستمر في لعب دور في الحياة المعاصرة.

إن قوتها ووظيفتها الدائمة هي بمثابة شهادة تكريم للتراث الدائم للميسينيين ومساهماتهم في الهندسة وتحديدًا الهندسة المعمارية.
 

الحضارات جسر أركاديكو بيلوبونيز اليونان شهادة جودة البنية التحتية القديمة

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