ندى أبو فرحات عن مسلسلها النسيان: مختلف وبذلنا مجهودا كبيرا في التحضيرات

أكدت الفنانة ندى أبو فرحات عن سعادتها البالغة بالاحتفال بمسلسلها الجديد “النسيان” فى القاهرة.



وقالت ندى فى تصريحات خاصة لصدى البلد إن مسلسل النسيان من أصعب المسلسلات التى قدمتها خلال الفترة الأخيرة.



وأضافت ندى أن تحضيرات المسلسل كانت من أهم المراحل التى مرت بها خلال هذا المشروع لكون الشخصية التى تجسدها كانت تحتاج بروفات كثيرة لأنها بها مشاعر إنسانية مكثفة عن أى عمل آخر.





احتفال أبطال مسلسل النسيان

احتفلت النجمة سيرين عبد النور، والفنانة ندى أبو فرحات بنجاح مسلسل النسيان، الذي تم عرضه عبر منصة برايم مؤخرا، وحظى على ردود أفعال جيدة.

وتألقت سيرين عبد النور بفستان أسود طويل مفتوح من الجانب، خلال الاحتفال بعرض المسلسل ، بينما تألقت ندى أبو فرحات بفستان كحلي طويل.

مسلسل النسيان بطولة سيرين عبد النور، ندى أبو فرحات، قيس الشيخ نجيب، يورغو شلهوب، كارول الحاج، وتأليف شادي كيوان، وإخراج الفوز طنجور.