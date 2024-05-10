الصناعات الكيماوية: ارتفاع الصادرات بشكل كبير بدعم من الإقبال على المجمعات

توقع محمد مقلد عضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية ارتفاع حجم الصادرات المصرية بشكل كبير بدعم من الاقبال الكبير على المجمعات الصناعية الجاهزة التى طرحتها الدولة فى 15 محافظة باستثمارات تجاوزت ال 10 مليار جنية .

وأضاف مقلد أن المجمعات الصناعية التى طرحتها الدولة نجحت فى استقطاب رؤوس أموال جديدة و مستثمرين عرب وأجانب وهو ما يؤكد أهمية تكرار التجربة حتى يعاود الاقتصاد المصري من جديد الى النمو وهو ما سيعمل على خفض معدلات البطالة والتضخم.

وتابع مقلد أحد المستثمرين بالمنطقة الصناعية ب غرب جرجا تلك المجمعات سيكون لها دور كبير فى اصلاح الأوضاع الاقتصادية وتوطين العديد من الصناعات ، إضافة الى جذب رؤوس أموال اجنبية جديدة الى السوق .



وشدد رئيس مجلس ادارة شركة القبطان لقص وتصنيع الكرتون والمنتجات الورقية ان التركيز على دعم الصناعات المغذية هو قطار التنمية الحقيقي للاقتصاد خلال الفترة المقبلة .

وثمن مقلد الجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة والحكومة لدعم قطاع الصناعة وحل كافة المشاكل التى يعانى منها المستثمرين سواء فيما يتعلق بالرخص والرسوم والإجراءات والبنية الأساسية .



وأكد عضو غرفة الصناعات الكيماوية أن نجاح مصر فى تطوير بيئتها التشريعية والبنية التحتية مهد الطريق ليصبح السوق المصري من أهم الأسواق الواعدة والجاذبة للاستثمار خلال الفترة المقبلة لاسيما بعد استقرار سعر الصرف والحوافز والمبادرات التى أقرها المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وطالب مقلد رئيس مجلس أدارة المصرية السعودية للأجنحة الفندقية والمقاولات ضرورة إقرار المزيد من الحوافز لرجال الاعمال المصريين بالخارج لتشجعيهم وتحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات داخل السوق المصرية .

ولفت مقلد الى ضرورة أيضا الاهتمام بمشاكل المستثمرين فى الصعيد والعمل على حلها لاسيما فى ظل فرص النمو الكبيرة المتوقعة فى الجنوب نظرا لتوافر الأيدي العاملة والمواد الخام ، إضافة الى موقعها الاستراتيجي من القارة الافريقية وساحل البحر الأحمر وهو ما يعطى مزايا تنافسية كبيرة للاستثمار هناك .

وتستهدف المجمعات الصناعية التى قامت بتدشينها وزارة الصناعة والتجارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية الى زيادة معدلات الإنتاج والتصنيع ورفع مساهمة القطاع الصناعي فى الناتج المحلى الإجمالي.

ويبلغ عدد الوحدات الصناعية فيها حوالى 10 آلاف وحدة، توفر نحو 100 الف فرصة عمل مباشرة، وذلك فى عدد من الأنشطة ومنها الصناعات الهندسية والالكترونية والكهربائية والغذائية والمشروبات ومواد البناء وخزف وصيني وحراريات وغزل ونسيج وملابس وجلود وصناعات تحويلية وكيماويات