عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

كان واحشني نشتغل .. محمد يحيي يعلن عن مفاجأة جديدة بمشاركة محمد حماقي

محمد يحيي ومحمد حماقي
محمد يحيي ومحمد حماقي

كشف الملحن محمد يحيي عن تعاون فني جديد يجمعه بالفنان محمد حماقي خلال الفترة القادمة.

ونشر محمد يحيي صور تجمعه بالفنان محمد حماقي من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام ، وكتب معلقا: “مع صديقي وأخويا محمد حماقي إنشاءالله تسمعه أغاني جديدة كان واحشني نشتغل”. 

وفى وقت لاحق، تعاون الملحن محمد يحيي لأول مرة في تلحين أغنية لبنانية مع النجمة إليسا بعد نجاحهم في عدد من الأغاني باللهجة المصرية، حيث انتهت من تسجيل أغنية تتر المسلسل اللبناني "ع أمل" بطولة النجمة اللبنانية ماغي بو غصن والمقرر طرحه في موسم رمضان المقبل، والأغنية من كلمات مازن ضاهر وتوزيع عمر صباغ.

قال الملحن محمد يحيي في تصريحات صحفية أنه سعيد بالتعاون لأول مرة مع إليسا في لحن أغنية لبنانية ويتمنى أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور، مشيرا أنه دائما يوجد كيميا بينهم ويقدم معها أحلى ألحانه وتحمل الأغنية عدد من المفاجآت .

وتعاون الملحن محمد يحيى مع إليسا في عدد من الأغانى الناجحة، والتي تركت بصمة كبيرة مع الجمهور منها العقد وهنغني كمان وكمان وإلى كل اللى بيحبونى ومكتوبة ليك وأسعد واحدة وغيرها .


وكانت آخر أغانى محمد يحيي مع اليسا أغنية "العقد" من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، في وتوزيع جلال حمداوي، وتقول كلماتها : بالعقد ده.. عقدتني.. والسلسلة دي حبل وأنت خانقني بيه.. بص الخاتم فيه إيه.. اسمك مكتوب عليه.. ده لوحده ذكرى ليوم ماكنليش حظ فيه.. خد اللي ليك ونفضها.. وعد اللي بيقول كلمة يطلع قدها.. مش بأنت جايب لي إيه.. وأي واحدة اسألها ده أكيد ردها.

أحدث أعمال الملحن محمد يحيي أعمال الملحن محمد يحيى ألبومات محمد حماقي اخبار محمد حماقي الملحن والمطرب محمد يحيي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي| مفاجأة في عودة الثنائي وحكاية تصريح "مكتب المأذون"

الشراء في هذا الموعد.. شعبة الذهب تقدم نصائح مهمة للمواطنين

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر 10-5-2024

رابطة الأندية تفاجئ إمام عاشور بهذا القرار

البيوت كالقبور.. تعليق مثير من أحمد العوضي على عودته لياسمين عبد العزيز

تأخر 5 شهور.. خبير تحكيمي يفجر مفاجأة بشأن أزمة حسين الشحات والشيبي

صلاح مظلوم.. غضب في ليفربول بسبب الفرعون المصري

كاف يوافق على تعديل موعد مباراة منتخب مصر و بوركينا فاسو

موضوعات متعلقة

صابر الرباعي: أتمنى النجاح للمزيد من الأغاني التونسية

رانيا فريد شوقي تنعى والدة كريم عبد العزيز

دي حياتي الشخصية | تصريح مثير من صابر الرباعي لهذا السبب

رنا سماحة لصدى البلد: مسلم صوته مميز وأحب أشاركه دويتو غنائي

باللهجة اللبنانية.. يارا تروج لأحدث أغانيها

«الهناجر» بالأوبرا يستضيف فعاليات نادي سينما الطفل .. السبت المقبل

بعد نجاح حفله الأخير .. تامر عاشور يوجه رسالة لجمهور الكويت

قالي كنتي صح.. ياسمين عبد العزيز تكشف سبب غضب أحمد حلمي منها

ترشيحاتنا

مسؤول أوروبي كبير يدين هجوم مستوطنين على "الأونروا" بالقدس الشرقية

فاطمة عمر: ميدالية سيدني الذهبية كانت حلم العمر بالنسبة لي

ماذا فعلت الأجهزة الأمنية في سوق العملة.. تفاصيل

طارق السيد: "محدش يقدر على الزمالك"..وأخشى من التحكيم في المباراتين

بدون أوفر برايس.. أسعار بي واي دي F3 "الأرخص في مصر"

دعاء واحد يغفر لك ذنوب الأسبوع كله ولو كانت مثل زبد البحر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل طاجن الباذنجان في الفرن

بعد أنباء رجوعهم.. صور تجمع ياسمين عبد العزيز والعوضي تشعل السوشيال ميديا

ميركاتو ناري.. الخطيب يحدد صفقات الأهلي الجديدة عقب نهائي أفريقيا

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة

فيديو

أسئلة حيّرت طلاب المدارس في امتحانات الثانوية العامة

العراق.. رجل ينهي حياة 12 فردا من أسرته ثم يجهز على نفسه

غدرت بيه.. سيدة تتخلص من زوجها بسبب حماها في الإسكندرية

تحذير عاجل من الأرصاد.. حرارة قاسية اليوم بسبب كتل صحراوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الهروب إلى رفح ومأزق نتنياهو!

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-