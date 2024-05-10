كان واحشني نشتغل .. محمد يحيي يعلن عن مفاجأة جديدة بمشاركة محمد حماقي

كشف الملحن محمد يحيي عن تعاون فني جديد يجمعه بالفنان محمد حماقي خلال الفترة القادمة.

ونشر محمد يحيي صور تجمعه بالفنان محمد حماقي من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام ، وكتب معلقا: “مع صديقي وأخويا محمد حماقي إنشاءالله تسمعه أغاني جديدة كان واحشني نشتغل”.

وفى وقت لاحق، تعاون الملحن محمد يحيي لأول مرة في تلحين أغنية لبنانية مع النجمة إليسا بعد نجاحهم في عدد من الأغاني باللهجة المصرية، حيث انتهت من تسجيل أغنية تتر المسلسل اللبناني "ع أمل" بطولة النجمة اللبنانية ماغي بو غصن والمقرر طرحه في موسم رمضان المقبل، والأغنية من كلمات مازن ضاهر وتوزيع عمر صباغ.

قال الملحن محمد يحيي في تصريحات صحفية أنه سعيد بالتعاون لأول مرة مع إليسا في لحن أغنية لبنانية ويتمنى أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور، مشيرا أنه دائما يوجد كيميا بينهم ويقدم معها أحلى ألحانه وتحمل الأغنية عدد من المفاجآت .

وتعاون الملحن محمد يحيى مع إليسا في عدد من الأغانى الناجحة، والتي تركت بصمة كبيرة مع الجمهور منها العقد وهنغني كمان وكمان وإلى كل اللى بيحبونى ومكتوبة ليك وأسعد واحدة وغيرها .



وكانت آخر أغانى محمد يحيي مع اليسا أغنية "العقد" من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، في وتوزيع جلال حمداوي، وتقول كلماتها : بالعقد ده.. عقدتني.. والسلسلة دي حبل وأنت خانقني بيه.. بص الخاتم فيه إيه.. اسمك مكتوب عليه.. ده لوحده ذكرى ليوم ماكنليش حظ فيه.. خد اللي ليك ونفضها.. وعد اللي بيقول كلمة يطلع قدها.. مش بأنت جايب لي إيه.. وأي واحدة اسألها ده أكيد ردها.