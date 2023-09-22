مواطن يفتح غطاء سيارته ليصاب بصدمة .. لن تتوقع ماذا وجد؟

في واقعة تعد غريبة من نوعها أثار مواطن أمريكي الجدل لما وجده في محرك سيارته فقد فتح المواطن الغطاء ليُصاب بصدمة بالغة ويضطر الى القيام باستدعاء رجال الشرطة لتقديم المساعدة له في مواجهة تلك الموقف الغريب إذ وجد أفعى وقام برفعها من حول المحرك.

وبحسب الفيديو فقد قام بتوثّيق الواقعة، وعثر الرجل على الأفعى وذلك بطول يبلغ حوالي 2.13 متر وهي تقوم بمحاولة الألتفاف حول محرك السيارة ، ليواجه الرجل ومعه رجال الشرطة صعوبة في القيام بتحريكها أو محاولة رفعها من مكانها.

وقالت شبكة تلفزيون (ITV) إن الواقعة قد حدثت في مدينة جرين باي بولاية ويسكونسن الأميركية. أما الأفعى التي تم ضبطها فهي من نوع (Jungle Carpet Python)، ومصدرها أستراليا .

وتعتقد لوري بانكسون، أمينة الحيوانات في (Bay Beach Wildlife) أن الأفعى قد زحفت إلى محرك هذه السيارة لتظل دافئة.