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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

رسميا.. أوبو تطلق رسميا هاتفها القابل للطي Find N3 في 12 أكتوبر

Oppo Find N3 Flip
Oppo Find N3 Flip

تطلق شركة  أوبو  الصينية هاتفها القابل للطي Find N3 Flip لأول مرة في الصين خلال شهر أغسطس، و الآن تستعد العلامة التجارية لإطلاقه في الهند يوم الخميس الموافق 12 أكتوبر الجاري.

في السطور التالية نلقي نظرة عن كثب على مواصفات الهاتف المنتظر.

Oppo Find N3 Flip

هاتف Oppo Find N3 Flip 

سيعلن عملاق التكنولوجيا الصيني عن الهاتف القابل للطي القادم في 12 أكتوبر الحالي، وهو الآن مدرجا في قائمة متجر Flipkart الرقمي للبيع بالتجزئة، كشفت هذه القائمة أن طراز Find N3 Flip سيصبح رسميًا في نفس تاريخ مبيعات Flipkart Big Billion Days. بمعنى آخر، سيتم الإعلان عن الهاتف الذكي في 12 أكتوبر.

Oppo Find N3 Flip

وفقًا للإعلان الرسمي، سيتم إطلاق موبايل  اوبو  Find N3 Flip في 12 أكتوبر 2023 الساعة 7:00 مساءً بتوقيت الهند، والذي يحتوي على شاشة نوعها E6 AMOLED مقاس 6.8 بوصة بدقة Full HD + ومعدل تحديث 120 هرتز ودرجة سطوع 1600 شمعة في المتر المربع من ذروة السطوع كما أنه حاصل على شهادة TÜV Rheinland Intelligent Eye Care الخاصة بحماية العيون من الضوء الأزرق الضار، وفي الوقت نفسه، شاشة الغلاف عبارة عن لوحة مقاس 3.26 بوصة.

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تحت الغطاء، سيتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج من ميدياتك شريحة MediaTek Dimensity 9200 و يتميز الجزء الخلفي بإعداد كاميرا ثلاثية يتكون من كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، مقترنة بكاميرا تليفوتوغرافي بدقة 32 ميجابكسل، وعدسة بزاوية فائقة الاتساع  بدقة 48 ميجابكسل. تشمل الميزات المهمة الأخرى ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب ومكبرات صوت استريو وشحن سريع بقوة 44 وات والمزيد.

أوبو OPPO Oppo Find N3 Flip أكتوبر الهند

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