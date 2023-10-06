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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دقيقة حداد على شهداء حرب أكتوبر في لقاء سيراميكا كليوباترا وفاركو بالدوري

فريق سيراميكا كليوباترا
فريق سيراميكا كليوباترا

بدأ لقاء فريق سيراميكا كليوباترا وفاركو، بالوقوف دقيقة، حدادا على شهداء حرب 6 أكتوبر، وهي المباراة المقامة حاليا في إطار منافسات الجولة الثالثة ببطولة الدوري الممتاز.  

وأعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة فاركو في الجولة الثالثة من بطولة الدوري العام .

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وجاء تشكيل فريق سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حراسة المرمى:محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري  - ارثر چاستيس- رجب نبيل -أحمد هاني.

خط الوسط: محمد إبراهيم- القندوسي - محمود نبيل - صديق اجولا - محمد عنتر .

خط الهجوم:  چون ايبوكا.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - أحمد  رمضان بيكهام - خالد صبحي - محمد توني - محمد عادل - كناريا - محمود زلاكة - صامويل امادي - أحمد ياسر ريان.

سيراميكا كليوباتر فاركو الدوري الممتاز أيمن الرمادي چون ايبوكا بيكهام

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