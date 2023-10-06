إيبوكا يحرز هدف سيراميكا كليوباترا الأول فى شباك فاركو بالدوري

أحرز جون ايبوكا هدف فريق سيراميكا كليوباترا الأول فى شباك فاركو في المباراة المقامة حاليا في إطار منافسات الجولة الثالثة ببطولة الدوري الممتاز.

بدأ لقاء فريق سيراميكا كليوباترا وفاركو بالوقوف دقيقة حداد على شهداء حرب 6 أكتوبر.

اعتمد لاعبو سيراميكا كليوباترا على الضغط المتقدم على نظيره فاركو في اللحظات الأولي من عمر اللقاء.

سدد عمر جمال مهاجم فريق فاركو كرة مزدوجة تمر من دفاعات سيراميكا كليوباترا الي خط التماس.

ومرر محمد ابراهيم كرة ماكرة تصل الي جون ايبوكا لينفرد بحارس فاركو ويسكنها الشباك محرزا الهدف الاول لصالح سيراميكا كليوباترا.

وأعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق لمواجهة فاركو في الجولة الثالثة من بطولة الدوري العام .

وجاء تشكيل فريق سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حراسة المرمى:محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - ارثر چاستيس- رجب نبيل -أحمد هاني.

خط الوسط: محمد إبراهيم- القندوسي - محمود نبيل - صديق اجولا - محمد عنتر .

خط الهجوم: چون ايبوكا.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - أحمد رمضان بيكهام - خالد صبحي - محمد توني - محمد عادل - كناريا - محمود زلاكة - صامويل امادي - أحمد ياسر ريان.