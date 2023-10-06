نتائج قرعة الأهلي والزمالك وبيراميدز ومودرن فيوتشر في أبطال إفريقيا والكونفدرالية

أقيمت اليوم الجمعة، الموافق 6-10-2023، قرعتا دوري أبطال إفريقيا، كأس الاتحاد الإفريقي (الكونفدرالية الإفريقية)، في مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا.

ويتواجد من مصر، الأهلي وبيراميدز في دوري أبطال إفريقيا، والزمالك مودرن فيوتشر في الكونفدرالية الإفريقية.

وجاءت قرعة دوري أبطال إفريقيا كالتالي:

المجموعة الأولى: نواذيبو الموريتاني، تي بي مازيمبي، بيراميدز، ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي



المجموعة الثانية: جواننج جالاكسي البوتسواني، أسيك ميموزا العاجي، سيمبا التنزاني، الوداد المغربي



المجموعة الثالثة: النجم الرياضي الساحلي، الهلال السوداني، بترو أتليتكو الأنجولي، الترجي التونسي

المجموعة الرابعة: مادياما الغاني، يانج أفريكانز التنزاني، شباب بلوزداد الجزائري، الأهلي

وجاءت مجموعات الكونفدرالية الإفريقية كالتالي:

المجموعة الأولى:

سوبر سبورت الجنوب إفريقي - الهلال الليبي - مودرن فيوتشر - اتحاد العاصمة الجزئري

المجموعة الثانية:

الإفريقي التونسي - سوار الغيني- أبو سليم الليبي - الزمالك

المجموعة الثالثة:

دريمز الغاني - لوبيتو الأنجولي - ريفيرز يونايتد النيجيري

المجموعة الرابعة:

نهضة بركان المغربي - ديابل نوار الكونغولي - سكوكوني يونايتد الجنوب إفريقي- الملعب المالي