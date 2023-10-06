التشكيل الرسمي لقمة الأهلي والاتحاد في الدوري السعودي

أعلن الجهازان الفنيان لناديا أهلي جدة والاتحاد، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمع بينهما، في إطار الجولة التاسعة من بطولة دوري روشن السعودي.

وجاء تشكيل أهلي جدة كالتالي:

حراسة المرمى: إدوراد ميندي

خط الدفاع: علي مجرشي – عبدالباسط هندي – إيبانز – عبدالله العمار

خط الوسط: فرانك كيسي – محمد المجحد – جابري فيجا

خط الهجوم: فراس البريكان – روبرت فيرمينو – رياض محرز

بينما جاء تشكيل اتحاد جدة كالتالي:

حراسة المرمى: جروهي

خط الدفاع: مدالله العليان – حسن كادش – لويز فيليبي – أحمد بامسعود

خط الوسط: كانتي – فابينيو – كورنادو

خط الهجوم: رومارينيو – عبدالرزاق حمدالله – كريم بنزيما