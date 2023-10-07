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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحوت وحظك اليوم السبت 7 أكتوبر 2023| حياتك قرارك

برج الحوت
برج الحوت

برج الحوت هم الأشخاص المولودون خلال الفترة من 19 فبراير إلى 20 مارس ويمتلكون عاطفة قوية ويحبون الأجواء الرومانسية

نقدم لكم توقعات برج الحوت وحظك اليوم السبت 7 اكتوبر 2023 على الصعيد العاطفي والمهنى والصحي.

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برج الحوت وحظك اليوم السبت 7 اكتوبر 2023


حياتك هي قرارك والتعبير عن المودة واستغلال كل فرصة في مكان العمل من أجل مستقبل أفضل وتجنب المخاطر الصحية اليوم واستخدم التمويل بذكاء لتبقى مزدهرًا.


برج الحوت على الصعيد العاطفي

عبر عن حبك لمن تحب اليوم واحصل على رد إيجابي وسيكون بعض مواليد برج الحوت محظوظين أيضًا لإصلاح الزواج بالحب و سيوافق والديك على العلاقة وقد يتم حل كل مشكلة في النصف الثاني من اليوم.

أبقِ الغرور بعيدًا عن العلاقة اليوم وسيجد بعض أصحاب البرج الأصليين المحظوظين الحب المفقود.

توقعات برج الحوت مهنيا

كن مستعدًا لتولي بعض المهام الحاسمة في المكتب وتأكد من البقاء في الكتاب الجيد للإدارة وتجنب المواجهات مع كبار السن وقد يتم تأجيل اجتماع حاسم مع العميل بسبب مشاكل فنية.

سيُطلب منك استكشاف الأخطاء وإصلاحها في الموقف الذي يحتاج إلى رعاية وصبر شديدين و يحتاج رواد الأعمال إلى التفكير بعمق قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن توسيع أعمالهم إلى مناطق جديدة اليوم.

توقعات برج الحوت صحيا

حذرًا أثناء حمل الأشياء الثقيلة فقد تتعرض للإصابة وتجنب الكحول أثناء القيادة وراقب النظام الغذائي و سيشهد بعض مواليد برج الحوت التهابات جلدية ستحتاج إلى عناية طبية.

أنشطة المغامرة لا تحقق نتائج جيدة و يجب على مواليد برج الحوت توخي الحذر أثناء ركوب الحافلة أو القطار.

يُنصح الأطفال بتوخي الحذر عند اللعب بالخارج أو أثناء رحلة تخييم، حيث قد تحدث إصابات طفيفة.

توقعات برج الحوت خلال الفترة المقبلة

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