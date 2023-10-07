الروماتويد والهشاشة وتجميل البشرة.. منطقة بئر واحد الساخن بسيوة علاج من نوع خاص

قال الدكتور بشري الجرجاوي عضو المنظمة الغربية والأوروبي للبيئة، إن سيوة بها عيون كثيرة ، وهناك بئر واحد من أكثر الأبيار الموجودة في سيوة ويوجد بها المياه الساخنة الفوارة ويستمتع السائحين بالآبار ، فهناك عيون المياه المبريتية وعيون المياه الفوارة وهذا يعالج معظم الأمراض الجلدية كالروماتويتد والبهاق والحساسية.

وأكد الجرجاوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ 8 الصبح ” المذاع على فضائية “ الدى ام سي”، أن العيون الكبريتية والبحيرات المالحة فى سيوة مليئة بالكنوز، مضيفا أن منطقة بئر واحد في سيوة معروف لدي الاجانب بشكل كبير واجمد ابو بكر هو المكتشف لهذا البئر وبني بجانبه مزار.

بئر واحد الساخن بسيوة يعالج هشاشة العظام وسلسلة الظهر وخشونة الركب الروماتويد والبهاق

وأضاف عضو المنظمة الغربية والأوروبي للبيئة، أن كل ما يخص تحميل او علاج البشرة يوجد بسيوة من صابون الزيت والكثير من العلاجات في سيوة، ولديها توافد كبير جدا في هذه الأيام من السياح، ويتوافد عليها الأجانب بشكل كبير من جميع أنحاء العالم، كما أن الكثير من الزوار يقومون يمارسون اليوجا والعلاج الطبيعي، وهناك جبل النترون الذي يتواجد به رمال خاصة بعلاج هشاشة العظام وسلسلة الظهر وخشونة الركب وذلك في شهر ٧ و ٨ فقط من كل سنه، ولكن طوال السنه كل العيون بسيوة تعمل فهي عيون فريدة يقصدها ويتوافد عليها العرب والخلايجة والأجانب.