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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف الطبي وصرف العلاج لـ 2232 مريضا بالعاشر من رمضان

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية انه تم تقديم الخدمة الطبية بالمجان لعدد 2232 مواطن من أهالي الحي 16 بمدينة العاشر من رمضان تنفيذاً لمبادرة 100 يوم صحة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت شعار " من اول يوم معاك"وذلك من خلال قافلة طبية علاجية شاملة نظمتهما مديرية الشئون الصحية على مدار يومين لتقديم خدمة طبية متميزة وصرف العلاج اللازم بالمجان للمواطنين من أبناء الحي.

 أوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن القافلة الطبية قامت بتوقيع الكشف الطبي وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان لأهالي الحي وسط تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية وإتباع أساليب مكافحة العدوى، مشيراً إلى أنه تم تحويل 17 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة لمديرية الشؤون الصحية لتلقي أوجه الرعاية الطبية والعلاجية.

وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى الكبد والجهاز الهضمي بـ ههيا

أضاف وكيل وزارة الصحة أن القافلة الطبية ضمت العديد من التخصصات الطبية مثل (الباطنة - الجراحة العامة – القلب والأوعية الدموية – العظام – الأطفال - النساء والتوليد - جلدية وتناسلية - تنظيم أسرة - الرمد - أنف وأذن وحنجرة – المسالك البولية) بالإضافة إلى إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، مشيراً إلى أنه خلال اليومين تم توقيع الكشف الطبي المجاني على 2232 مريض من أهالي الحي وتم صرف العلاج اللازم لهم.

أشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية للأهالي لتوعيتهم بطرق الوقاية من انتشار الأمراض الفيروسية، بالإضافة إلى تنفيذ ندوات توعوية عن الكشف المبكر لأورام الثدي ودعم صحة الأم والجنين.

الإجراءات الاحترازية والوقائية الجراحة العامة الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعاشر من رمضان بالشرقية عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية

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