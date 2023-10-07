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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

«تعليم الفيوم» تفوز بالميدالية البرونزية في مسابقة «القندس المصري» EOI 2023|صور

طلاب الفيوم الفائزين
طلاب الفيوم الفائزين

شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم، في مسابقة الأولمبياد للمعلوماتية القندس المصري" EOI 2023The Egyptian Olympiad in Informatics .

 

حيث تم إجراء الاختبارات إلكترونيًا عبر الإنترنت، بمعامل التطوير التكنولوجي بمدرسة قلمشاة الثانوية، وتم إعلان نتيجة المسابقة وفاز  الطالب حسام أشرف معوض عبدالرسول مدرسة قلمشاه الاعدادية بإدارة اطسا التعليمية ، وحقق الميدالية  البرونزية على مستوى الجمهورية.

 

وفي ذلك تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة القلبية الخالصة للطالب حسام أشرف، ولإدارة مدرسة قلمشاة بإطسا، وفريق العمل المشرف على المسابقة بمركز التطوير التكنولوجي، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل، وتحقيق مركز مشرف لمحافظة الفيوم على مستوى الجمهورية.

 

تعليم الفيوم الخامس على الجمهورية في مسابقة ابدع وابتكر

 

تعليم الفيوم: ورش عمل ببرنامج النشاط الصيفي بالمركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا

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