موعد تغيير الساعة.. رسميا إلغاء التوقيت الصيفي وبدء العمل بالشتوي خلال أيام

يبحث عدد كبير من المواطنين عن موعد عودة العمل بالتوقيت الشتوي، تزامنا مع انتهاء فصل الصيف 2023، ودخول فصل الخريف، ونوضح لكم من خلال هذا الموضوع موعد عودة العمل بالتوقيت الشتوي، وموعد انتهاء فصل الصيف 2023، وانتهاء التوقيت الصيفي.

التوقيت الشتوي

موعد بداية العمل بالتوقيت الشتوي

أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، السفير نادر سعد، أنه وفقًا للقانون الصادر مؤخرًا في شأن إقرار نظام التوقيت الصيفي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة حسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار 60 دقيقة، وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، من كل عام ميلادي، ويبدأ العمل بالتوقيت الشتوي في ليلة يوم الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر، وتنتهي في ليلة الجمعة الأخيرة من شهر أبريل.

متي ينتهي التوقيت الشتوي؟

يستمر العمل بـ التوقيت الشتوي في مصر لمدة 6 أشهر متتالية تبدأ من يوم الجمعة 27-10-2023 وتنتهي في ليلة الجمعة الأخيرة من شهر أبريل القادم 26-4-2024.

الهدف من تطبيق التوقيت الشتوي

تهدف الحكومة من خلال تطبيق التوقيت الصيفي والشتوي لتوفير مصادر الطاقة المختلفة مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز، والمواد البترولية والغاز.

المواعيد الشتوية لغلق المحلات

كانت وزارة التنمية المحلية أعلنت عن بدء تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية، عبر منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث قرر اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، فتح المحلات والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات من الساعة السابعة صباحًا، وغلقها في تمام العاشرة مساءً، وذلك بشكل يومي منذ بدء تطبيق القرار.

وأوضح وزير التنمية المحلية في قراره أنه سيتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، ليتم غلق المولات والمحال التجارية في تمام الساعة الحادية عشرة.

أما عن مواعيد فتح وغلق المطاعم والكافيهات، فمن المقرر أن يتم فتحها يوميًا في تمام الساعة الخامسة وتغلق في الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والعطلات الرسمية للدولة لتغلق الساعة الواحدة صباحًا، مع استمرار خدمة التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة.