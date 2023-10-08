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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المؤبد لعامل وبراءة شقيقه في قضية سائق المنيرة

صدى البلد

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة عامل بالسجن المؤبد، وبراءة شقيقه لاتهامه الأول بالتخلص من سائق خلال مشاجرة نشبت بينهم بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بمحافظة الجيزة.

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وجاء أمر إحالة المتهم بالقضية رقم 2887 لسنة 2023 جنح المنيرة الغربية، والمقيدة برقم 2656 لسنة 2023 كلي شمال الجيزة، أن المتهمين إسلام أ م، 27 سنة، عامل بمحل إطارات، وشقيقه محمد أ م، 22 سنة، عامل إطارات، مقيمان بشتيل مركز أوسيم بمحافظة الجيزة، ضربا عمدًا المجني عليه عبد الله كامل أحمد حميد، بأن كال له المتهم الأول عدد ضربات مستخدمًا أداة مصباح كهربائي، موضع الاتهام الثاني، محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، حال تواجد الثاني على مسرح الجريمة للشد من أزره.

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مكنش يقصد ..

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم سدد للمتوفي عدة ضربات بيديه وقدميه ولم يكن مقصدهم من ذلك قتله ولكن الضرب أفضيإلي موته علي النحو المبين بالتحقيقات، وأن المتهمين حازوا وأحرزوا أداة مصباح كهربائي، المستخدم في الجريمة محل الاتهام السابق بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

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