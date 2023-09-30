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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كتب سحر وبخور| اعترافات مثيرة بقضية آثار المطرية

أرشيفية
أرشيفية

أدلى 3 عاطلين باعترافات تفصيلية خلال تحقيقات النيابة العامة التى أجريت معهم، وذلك على خلفية اتهامهم بقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل بدائرة قسم شرطة المطرية.

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كتب خاصة بالسحر والشعوذة وبخور..

كشف المتهمون أنهم قاموا بالاتفاق مع مالك المنزل المتهم الثالث على البحث أسفل منزله عن الآثار، وقاموا بإحضار كتب خاصة بالسحر والشعوذة وبخور، وأدوات حفر وحبال وسلم خشبى.  
وأوضح المتهمين، أنهم قاموا بعملية الحفر داخل أحد الحجرات بمنزل المتهم الثالث بعمق خمسة أمتار، وأثناء ذلك لاحظ أحد الجيران فى المنزل أن هناك شئ غريب يتم داخل الشقة السكنية فى الدور الأرضي، فقام بإبلاغ رجال الشرطة أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار.

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البداية..

وردت معلومات إلى ضباط مباحث قسم شرطة المطرية معلومات تفيد بقيام 3 عاطلين بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل بدائرة القسم، وبعمل التحريات اللازمة تبين صحة المعلومات الواردة، فتم استئذان النيابة العامة لضبط المتهمين، وبالانتقال إلى المنزل محل الواقعة، تمكن رجال المباحث الجنائية من ضبط المتهمين داخل المنزل أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار، وعثر بحوزتهم معدات الحفر وكتب السحر والشعوذة، كما تبين قيام المتهمين بعمل حفرة بقطر 3 أمتار وبعمق 5 أمتار.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالاتفاق فينا بينهم على الحفر والتنقيب عن الآثار داخل المنزل ملك المتهم الثالث، وأنهم استعانوا بكتب السحر والشعوذة اعتقادا منهم بها فى مساعدتهم فى فتح المقبرة التى اعتقدوا وجودها أسفل العقار، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.

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