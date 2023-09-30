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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أحكام متفاوتة لـ متهمين بتزوير أوراق رسمية في البدرشين

أرشيفية
أرشيفية

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة مالكة مكتب للخدمات الحكومية بالسجن سنتين، ومعاقبة شريكها في الجريمة بالسجن المشدد 10 سنوات  لإدانتهما  بتزوير أوراق رسمية للاستيلاء على مبالغ مالية في البدرشين.

 

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 تزوير في محرر رسمي..

وجاء في أمر الإحالة في القضية  10325 لسنة 2023 جنايات البدرشين، أن المتهمة "فرحانة.غ" 49 سنة، مالكة مكتب “ر” للخدمات الحكومية، والمتهم "مجدي.ف"، أنهم في غضون شهر يناير لعام ٢٠٢٢ بدائرة مركز شرطة البدرشين حال كونهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو نموذج ٢٤ المنسوب صدوره لقطاع الأحوال، فحررها بما يثبت موافقة اللجنة القضائية المعنية لتغيير اسم المجني عليه وذيلوها بتوقيعات نسبوها زورًا للموظفين المختصين لجعل واقعة مزورة في صورة أخرى صحيحة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

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بطاقة الرقم القومي..

ووجهت التحقيقات للمتهمين، أنهم  استعملا المحرر الخاص بـ"فصيح . ج" للاحتجاج بما دون به من بيانات لإصدار بطاقة الرقم القومي بالاسم المزور مع علمهما بتزويره على النحو المبين تفصيلًا بالتحقيقات، كما قلدا وأخر مجهول خاتم أحد الموظفين العموميين والمقروء ب إدارة شرطة الأحوال المدنية، بأن اصطنعوه على غرار نظيره الصحيح واستعملوه بأن ذيلوا به المحرر سند الاتهام الأول على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات، وأنهم توصلا وأخر مجهول للاستيلاء على المبلغ المالي المبين بالتحقيقات والمملوك للمجني عليه" فصيح.ح" بأن استعمالا طرق احتيالية والتي كان من شأنها ايهامه بوجود واقعة مزورة وهي تغيير إسمه الأول وتمكنا بهذه الطريقة الاحتيالية من الاستيلاء على النقود أنفة الإشارة.

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