أول صورة لفتاة مصر الجديدة.. علاقة عاطفية ختمت بإنهاء حياتها

حصل موقع صدي البلد، على صورة المجني عليها شيماء فتاة مدينة نصر، التي أنهي حياتها خطيبها السابق برصاص الغدر في شارع صلاح سالم بشرق القاهرة، بعد إصابتها بطلق ناري.

علاقة عاطفية..

وكان رجال مباحث القاهرة ، استمعت لأقوال شقيق فتاة مدينة نصر ..

قال شقيق الفتاة: إن شقيقته كانت تربطها بالمتهم علاقة عاطفية ورسمية وطال ارتباطهما حتى قررت الانفصال عنه وحاول لأكثر من مرة الرجوع إليها لكنها رفضت بشكل نهائي ومنذ ذلك الحين بدأ في مطاردتها وتهديدها برسائل كثيرة، ولم نكن نعلم أن مصيرها سيكون مثل مصير نيرة أشرف وعلمنا الواقعة من أحد شهود العيان الذي أخبرنا بالواقعة وشاهدنا فيديوهات وصور للحظة قتل شقيقتي".

شيماء الضحيه

التحريات ..



وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تفاصيل مثيرة في واقعة فتاة مصر الجديدة، حيث تبين أنها كانت مخطوبة للمتهم قبل فترة، وانفصلت عنه بسبب مشكلات بينهما، فقام المتهم بانتظارها أسفل مقر عملها وعقب مشاهدته لها أخرج سلاح الخرطوش وأطلق عيارا ناريا عليها سقطت على أثره جثة هامدة.

وتبين من تحريات أجهزة أمن القاهرة، أن الفتاة بالغة من العمر 22 عاما والمتهم بالغ من العمر 26 عاما، وكان خطيبها قبل فترة إلا أنها رفضت تعود إليه بعد مطاردات لها، فقام بانتظارها أسفل مقر عملها الذي يعلمه وما أن خرجت حتى أطلق عليها عيارا ناريا من سلاح خرطوش أودى بحياتها.

فتاة مصابة بطلق ناري..

وتباشر النيابة العامة في القاهرة، التحقيقات في واقعة فتاة مصر الجديدة، وقررت التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط المنطقة، وكان قسم شرطة مصر الجديدة قد تلقى بلاغًا بالعثور على جثـ ـة فتاة مصابة بطلق ناري بجسدها وملقاة أمام عمارات العبور بصلاح سالم دائرة القسم.

‏على الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ وبالفحص والتحري ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة، تبين أن خطيبها السابق يعمل “سائقًا” وراء ارتكاب الجريمة بعد رفضها العودة إليه مرة أخرى، وتمكن رجال الأمن من القبض عليه وبحوزته السلاح المستخدم في ارتكاب الحادث ، واعترف بارتكاب الجريمة انتقامًا منها بعد أن ترصد لها وأحضر فرد خرطوش وعندما شاهدها أطلق الرصاص عليها لتسقط جثـ ـة هامدة ، وتولت النيابة العامة التحقيق .