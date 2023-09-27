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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

فيديوهات وصور للجريمة.. مفاجأة في أقوال شقيق فتاة مصر الجديدة ضحية خطيبها

صدى البلد

استمع رجال المباحث بالقاهرة، لأقوال شقيق فتاة مصر الجديدة، والتي أنهى خطيبها السابق، حياتها؛ حيث انتظرها أمام مقر عملها في عمارات العبور بمصر الجديدة، وأطلق عليها عيارا ناريا.

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علاقة عاطفية


قال شقيق الفتاة: إن شقيقته كانت تربطها بالمتهم علاقة عاطفية ورسمية منذ حوالي عشر سنوات وطال ارتباطهما حتى قررت الانفصال عنه وحاول لأكثر من مرة الرجوع إليها لكنها رفضت بشكل نهائي ومنذ ذلك الحين بدأ في مطاردتها وتهديدها برسائل كثيرة، ولم نكن نعلم أن مصيرها سيكون مثل مصير نيرة أشرف وعلمنا الواقعة من أحد شهود العيان الذي أخبرنا بالواقعة وشاهدنا فيديوهات وصور للحظة قتل شقيقتي.

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التحريات


تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، كشفت تفاصيل مثيرة في واقعة فتاة مصر الجديدة، حيث تبين أنها كانت مخطوبة للمتهم قبل فترة، وانفصلت عنه بسبب مشكلات بينهما، فقام المتهم بانتظارها أسفل مقر عملها وعقب مشاهدته لها أخرج سلاحا ناريا (خرطوش) وأطلق عليها عيارا سقطت على أثره جثة هامدة.

وتبين من تحريات أجهزة أمن القاهرة، أن الفتاة بالغة من العمر 22 عاما والمتهم بالغ من العمر 26 عاما، وكان خطيبها قبل فترة إلا أنها رفضت تعود إليه بعد مطاردات لها، فقام بانتظارها أسفل مقر عملها الذي يعلمه وما أن خرجت حتى أطلق عليها عيارا ناريا من سلاح خرطوش أودى بحياتها.

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فتاة مصابة بطلق ناري


وتباشر النيابة العامة في القاهرة، التحقيقات في واقعة فتاة مصر الجديدة، وقررت التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط المنطقة، حيث كان قسم شرطة مصر الجديدة قد تلقى بلاغًا بالعثور على جثـ ـة فتاة مصابة بطلق ناري بجسدها وملقاة أمام عمارات العبور بصلاح سالم دائرة القسم.

‏على الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ، وبالفحص والتحري ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة؛ تبين أن خطيبها السابق- يعمل “سائقًا”- وراء ارتكاب الجريمة؛ بعد رفضها العودة إليه مرة أخرى.

وتمكن رجال الأمن من القبض عليه وبحوزته السلاح المستخدم في ارتكاب الحادث.

واعترف المتهم بارتكاب الجريمة؛ انتقامًا منها، بعد أن ترصد لها وأحضر فرد خرطوش، وعندما شاهدها؛ أطلق الرصاص عليها لتسقط جثـ ـة هامدة ، وتولت النيابة العامة التحقيق .

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