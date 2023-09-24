صور وفيديوهات.. قرار عاجل ضد المتهم باستدراج المراهقات وابتزازهن في الجيزة

قرر جهات التحقيق بالجيزة، تجديد حبس المتهم باستقطاب الفتيات الجيزة من خلال إيهامهن بتوفير فرص عمل"موديل" واستدراجهن والتحصل منهن على صور ومقاطع فيديو خاصة بغرض الحصول على مبالغ مالية منهن 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

البداية

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات ما تم نشره عبر إحدى الصحف، متضمنًا تحقيقًا صحفيًا بعنوان “شبكة دولية لاستدراج المراهقات عبر الإنترنت”، وأمكن ضبط القائم على هذا النشاط، ورصدت المتابعة الأمنية ما تم نشره عبر إحدى الصحف، متضمنًا تحقيقًا صحفيًا بعنوان "شبكة دولية لاستدراج المراهقات عبر الإنترنت".

وبالفحص تبين أن هذا النشاط يتم ارتكابه من خلال حسابين عبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، وأن وراء ارتكابالواقعة عاطلا "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (جهاز "لابتوب" - هاتف محمول "هارد ديسك" محمول.. وبفحص المضبوطات فنيًا تبين وجود آثار ودلائل على ارتكاب الواقعةوإدارته للحسابين الُمشار إليهما).

وتبين من المعلومات أنه يقوم من خلالهما بانتحال شخصيتين وهميتين واستقطاب الفتيات والسيدات، من خلال إيهامهنبتوفير فرص عمل "موديل" واستدراجهن والتحصل منهن على صور ومقاطع فيديو خاصة بهن، واستخدامها فىتهديدهن وابتزازهن وتحريضهن على تصوير فيديوهات خادشة للحياء العام لمساومتهن وإجبارهن على ارتكاب أفعال منافية للآداب، والحصول على مبالغ مالية منهن نظير عدم نشر تلك الفيديوهات.