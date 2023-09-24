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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فياجرا وعقاقير.. اليوم الحكم علي المتهمة بإنهاء حياة زوجها المسن بروض الفرج

صدى البلد

بعد قليل.. تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم، جلسة النطق بالحكم على المتهمين بقتل مسن بروض الفرج للاستيلاء على ثروته.

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وكشفت التحقيقات تفاصيل إنهاء حياة مسن على يد زوجته بمعاونة صديقها بـ روض الفرج حيث أقرت بوجود اتفاق بينها وبين المتهمين على تقديم مشروبات تحوي عقاقير مضادة للاكتتاب ومهدئة ومنومة للمجني عليه ومساعدته على احتسائها وذلك من خلالها والمعدة والمجهزة من قبل المتهمين الثاني والثالث.

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وجاء في أقوال المتهم بالقضية رقم 3869 لسنة 2022 كالتالي..

س| وهل سبق لك وأن قمت بشراء عقاقير مهدئة ومنومة؟
ج| ايوة
 

س| وما هي أنواع تلك العقاقير؟
ج| أنا معرفش الاسم بالتحديد لأنه كان بيبقى مكتوب في الروشتة بالإنجليزي بس هي أدوية خاصة بالاكتئاب والمهدئاتوالمنومات.
 

س| ولم كنت تقوم بذلك؟
ج| أنا وديت آية لدكاترة نفسيين 3 مرات بعلم أهلها المرة الأولى كانت والدتها الله يرحمها معايا ومرة كان معايا خالها أنما المرة الأخيرة كنا لوحدنا وكانوا الدكاترة بيكتبوا على أدوية مهدئة لازم تأخذها بانتظام في فترة زمنية معينة مع المتابعة وأنا كنت بتكفل بفلوس علاجها بعلم أهلها وكنت بجيب لها الدواء بس بديها الجرعة اليومية لأنها كانت ممنوعة من الخروج من البيت وخصوصا بعد وفاة والدتها.

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