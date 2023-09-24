قرار جديد ضد متهمين بإنهاء حياة سائق تاكسي ودفن جثته بمقابر الخليفة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة تجديد حبس شخصين 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بإنهاء حياة سائق تاكسي ودفن جثته داخل مقابر الخليفة.

البداية..

اشتبهت قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة حال متابعتها للحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الخليفة في سيارة "أجرة" وباستبيان الأمر وبسؤال مستقليها (عاطلين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة القسم) عن التراخيص أقرا بعملهما بورشة "ميكانيكا سيارات" وأنهما كانا فى سبيلهما لتجربتها عقب صيانتها، وعُثر بداخل السيارة على (هاتف محمول "بدون شريحـــة" - بطاقة رقم قومى ورخصة قيادة سائق - مقيم بالجيزة).

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل لنجل الأخير وبسؤاله أكد غياب والده الذى يعمل على السيارة سائق وأن المضبوطات خاصة به، وبإعادة مُناقشة المتهمين اعترفا بأنهما اتفقا على استدراج أحد قائدي سيارات الأجرة بالإشتراك مع آخر (عاطل - مقيم بدائرة القسم"أمكن ضبطه") بقصد الاستيلاء علـــى السيارة قيادته ومتعلقاته الشخصية حيث استقلوا السيارة صحبــة المجنى عليه وطلبوا منه توصيلهم للمنطقة سكنهم بدائرة قسم شرطة الخليفة، وفور وصولهم قاموا بالتعدي عليه حتى فارق الحيـاة ثم قاموا بالحفر بمنطقة المقابر بدائرة القسم باستخدام (كوريك وفأس) ودفن جثته واستولوا على السيارة وبداخلها مُتعلقاته وأنهما كانا فى سبيلهما لإخفاء السيارة لحين التصرف فيها بالبيع، كما تم بإرشادهم العثور على جثة المجنى عليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.