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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار قضائي بشأن المتهم بإنهاء حياة موظفة حدائق القبة

صدى البلد

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، محاكمة عامل لاتهامه بقتل موظفة لسرقتها لجلسة 1 أكتوبر.

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البداية..

عندما تمكن رجال المباحث من كشف ملابسات العثور على جثة فتاة داخل شقة بمنطقة حدائق القبة، وتم القبض على المتهم بقتلها عقب سرقتها، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا يفيد العثور على جثة لفتاة داخل شقة تستخدم كشركة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة موظفة تبلغ 32 سنة، وبها طعنات وتم نقلها إلى المشرحة.

بإجراء التحريات اللازمة، توصل رجال المباحث لقيام عاطل بالصعود للشركة وقتلها، بعد سرقتها، ورصدت كاميرات المراقبة المتهم، وقام فريق من رجال مباحث القاهرة بمطاردته، وتم القبض عليه وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

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