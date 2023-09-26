مش بتسمع الكلام.. اعترافات صادمة للمتهمة بإنهاء حياة والدتها في بولاق الدكرور

جددت جهات التحقيق بالجيزة، حبس المتهمة بأنهاء حياة والدتها في بولاق الدكرور، إثر الاعتداء عليها بعصا حديدية خلال نشوب مشادة كلامية بينهما، مما تسبب في وفاتها.

مش بتسمع الكلام..

واعترفت المتهمة، أنها تعدت على والدتها بسبب عدم سماعها لكلامها، وأنها تعاني من الشيخوخة وأمراض نفسية، وأنه قبل ارتكاب الجريمة وقعت مشادة كلامية بينهما، وقامت بالتعدي عليها بعصا مما أسفر عن إصابتها بجرح غائر في الرأس وسقطت مغشية على وجهها.

وتابعت المتهمة: أمي مكنتش بتسمع كلامي وكانت مغلباني واحنا بنتكلم عصبتني وضربتها بعصا على راسها غصب عني وماتت".

البداية..

عندما تلقي قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغ من غرفة النجدة بالعثور على جثة مسنة داخل شقتها، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة مسنة، وبه جرح غائر بالرأس تسبب في وفاتها.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة، ابنة المجني عليها أقدمت على قتلها بضربة على رأسها، تمكنت القوات من ضبط المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة