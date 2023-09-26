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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نظر استئناف المتهمين بالنصب على الفنان صبري عبد المنعم.. بعد قليل

صدى البلد

بعد قليل.. تنظر محكمة جنوب القاهرة، الاستئناف المقدم من متهمين بالنصب على الفنان صبري عبد المنعم، بعد الحكم عليهم بالحبس سنتين مع الشغل.

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 وكانت جهات التحقيق وجهت للمتهمين عدة اتهامات بالنصب على الفنان صبري عبد المنعم  في مبلغ مليون و900 ألف جنيه في منطقة المقطم بالقاهرة.
 وكشفت التحريات الأولية أن الأولى هي ممثلة الشركة الموجه إليها، حيث حررت له شيكا بنكيا بالمبلغ المتفق عليه 36 ألف دولار، ولكنه تفاجأ بعد تسليم الشقة من الشركة بأن المدعوة نيفين، نصبت عليه في مبلغ مالي قدره مليون و900 ألف جنيه بعد تحريره لها توكيلا عاما ببيع الشقة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين بالنصب على الفنان صبري عبد المنعم، وباشرت جهات التحقيقات التحقيق معهم وأمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات. 

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