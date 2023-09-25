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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشرة الحوادث| الميكروباص بركابه بقى كوم حديد ..هنادي عملت إعلان لجذب راغبي المتعة

أرشيفية
أرشيفية

نشر قسم الحوادث فى موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية، من بينها ما يلي:

مصرع شخصين وإصابة 14 على الطريق الصحراوي الشرقي.. صور

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 14 آخرون بسبب حادث انقلاب سيارة "ميكروباص" أعلى الطريق الصحراوي الشرقي نطاق محافظة الجيزة، ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة.

ضابط الآداب في قضية قوادة بولاق الدكرور: هنادي عملت إعلان لـجذب راغبي المتعة

ينشر موقع صدى البلد أقوال ضابط الإدارة العامة لحماية الآداب العامة في قضية قوادة بولاق الدكرور لاستغلال القاصرات في أعمال الدعارة.

وزير الداخلية يهنئ قيادات الدولة بمناسبة المولد النبوى الشريف

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للمستشار الدكتور حنفى جبالى"رئيس مجلس النواب" بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف .

ضحية قوادة بولاق الدكرور: استغلت وفاة زوجي وعدم وجود مصدر دخل لي

ينشر موقع صدى البلد أقوال الفتاة المجني عليها الضحية الثانية في قضية قوادة بولاق الدكرور لاستغلال القاصرات في أعمال الدعارة.

بعد بلاغ عاجل | سقوط نصاب على الإنترنت

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد المواطنين – مقيم بمحافظة بنى سويف) بتعرضه لواقعة نصب وإحتيال من (مسئولى إحدى شركات إلحاق العمالة للخارج - الكائنة بمحافظة الجيزة) والإستيلاء على أمواله بزعم توفير فرصة عمل لـه بإحدى الدول - على خلاف الحقيقة.

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