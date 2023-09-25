بعد بلاغ عاجل | سقوط نصاب على الإنترنت

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد المواطنين – مقيم بمحافظة بنى سويف) بتعرضه لواقعة نصب وإحتيال من (مسئولى إحدى شركات إلحاق العمالة للخارج - الكائنة بمحافظة الجيزة) والإستيلاء على أمواله بزعم توفير فرصة عمل لـه بإحدى الدول - على خلاف الحقيقة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وقيام (صاحب شركة إلحاق عمالة للخارج ، مقيم بمحافظة الجيزة) بإستغلال طبيعة عمله كونه صاحب الشركة المشار إليها، والترويج بمواقع التواصل الإجتماعى وشبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" عن توافر فرص عمل بإحدى الدول على النحو المُشار إليه وقيامه بالإستيلاء على مبلغ مالى من المجنى عليه وعدم الوفاء بذلك ورفض رد المبلغ المالى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف وضبط المتهم المذكور بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة ، وبمواجهـــته أقر بصحة الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.