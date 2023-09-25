الميكروباص اتعجن| مصرع شخصين وإصابة 14 على الطريق الصحراوي الشرقي.. صور

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 14 آخرون بسبب حادث انقلاب سيارة "ميكروباص" أعلى الطريق الصحراوي الشرقي نطاق محافظة الجيزة، ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث مروري أعلى الطريق الصحراوي الشرقي بنزلة طريق الأوتوستراد، وانتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مروري للعمل على رفع حطام الحادث، كما انتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة بيد السائق ما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، ونتج عن ذلك وفاة شخصين وإصابة 14 آخرين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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