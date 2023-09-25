عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الميكروباص اتعجن| مصرع شخصين وإصابة 14 على الطريق الصحراوي الشرقي.. صور

جانب من الحادث
جانب من الحادث

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 14 آخرون بسبب حادث انقلاب سيارة "ميكروباص" أعلى الطريق الصحراوي الشرقي نطاق محافظة الجيزة، ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث مروري أعلى الطريق الصحراوي الشرقي بنزلة طريق الأوتوستراد، وانتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مروري للعمل على رفع حطام الحادث، كما انتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة بيد السائق ما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، ونتج عن ذلك وفاة شخصين وإصابة 14 آخرين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

444444444
444444444
744444444444
744444444444
الميكروباص اتعجن مصرع شخصين وإصابة 14 الطريق الصحراوى الشرقى انقلاب سيارة انقلاب سيارة ميكروباص الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فضيحة انتهت بإطفاء أنوار المسرح| القصة الكاملة لصفع ميدو عادل.. ولقاء سويدان: "تفتكروا ليه الست تضرب راجل؟"

بعد أنباء عاصفة التنين|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن ظاهرة تضرب البلاد خلال ساعات

600 جنيه رسميًا الآن| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بمحلات الصاغة

مجنونة يا قوطة| انخفاض غير مسبوق في أسعار الطماطم.. هل تعود إلى 5 جنيهات؟

ياسمين صبري تظهر مع عمرو أديب بعد خلاف الـ 4 ملايين جنيه

الدولار رسميًا الأن| مفاجأة في سعر الأخضر بعد قرار البنك المركزي الأخير

كل الرجالة بتحبني ما عدا هذا الشخص.. ياسمين صبري تفجر مفاجأة

ماتت بسببه...أعراض صادمة لـ مرض ابنة البلوجر نانسي زيدان

موضوعات متعلقة

سر الحلبة بالعسل والمنشطات.. قصة الطالبة الجامعية وزوجها المسن في روض الفرج

اعترافات صادمة لـ زوجة في المرج: ماشي مع واحدة وجايبلها شقة جديدة

قسوة القلب.. فتاة الجيزة أنهت حياة والدتها العجوز والسبب صادم

زوجة عامل منشأة ناصر: شرب مية النار وقالي عيشي بقى لوحدك ياهانم

دلق علينا مياه النار.. ضحية والده في القاهرة يكشف مفاجأة

مفاجأة.. قرار عاجل في اتهام طليق روان عليان لها بتعريض ابنتها للخطر

بلاغ من شيرين عبد الوهاب بسبب حسابها على تويتر.. تفاصيل صادمة

لا دليل ولم يضبط متلبسا.. حيثيات براءة متهم بجلب الميثامفيتامين المخدر

ترشيحاتنا

قبل إعلان الحظر الكامل على تصدير منتجات النفط.. قرار عاجل من روسيا

سيئ جدا | هجوم على إليسا لسبب مثير .. شاهد

بعد رفع سعر الفائدة.. كيف تستثمر أموالك في الشهادة الثلاثية الجديدة؟

بتقدمها للرجال.. ضحية قوادة بولاق الدكرور: استغلت انفصالي عن زوجي لممارسة الحرام

وزير المالية: البنك الآسيوي مول مشروعات تنموية في مصر بـ1.3 مليار دولار

قصة حزينة على التيك توك| “ثقب الأمعاء” يكتب نهاية “ضحكة” البلوجر نانسي زيدان.. تفاصيل المأساة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة عماد متعب تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة| شاهد

ملابس بحر وفساتين منقوشة.. اطلالات ياسمين صبري متنوعة

أهم 10 طرق للتخلص من الدهون والكرش

هيئة الدواء تفجر مفاجأة عن استخدام المضادات الحيوية لعلاج البرد

فيديو

لونه بيتغير.. أبل تواجه شكاوى بالجملة من iPhone 15 Pro

بيجروا ورا النقل.. تفاصيل القبض على لصوص البطاطس

ضربته بالقلم على وشه.. تفاصيل أزمة لقاء سويدان وميدو عادل

خصم 25٪ في قانون التصالح.. ومفاجأة من الحكومة والبرلمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ