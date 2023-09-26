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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشرة الحوادث|اعترافات المتهمة بإنهاء حياة والدتها: ماما مش بتسمع الكلام.. وكواليس ليالي المزاج في بانسيون الهرم

نشر قسم الحوادث فى موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية، من بينها ما يلي:

قرار بشأن إعادة محاكمة متهم في غرفة عمليات رابعة

قررت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل إعادة محاكمة متهم سبق الحكم عليه غيابيا، لاتهامه مع آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة"، لجلسة اليوم الرابع من دور شهر أكتوبر.

حكم عاجل بشأن إعادة محاكمة متهم في أحداث جامعة الأزهر

عاقبت الدائرة الثالثة، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، متهم في إعادة إجراءات محاكمته بالسجن المشدد 3 سنوات فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث جامعة الأزهر".

راقصتان و5 ساقطات.. كواليس ليالي المزاج في بانسيون الهرم

"راقصتان هما اللي بيتفقوا مع الرجالة على ثمن الليلة الواحدة اللي هيقضوها مع البنت".. هذه الجملة لخصت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمباحث الآداب بعد تلقيها معلومات عن ممارسة نشاط مشبوه داخل فندق صغير "بانسيون" بمنطقة الهرم حيث تبين أن راقصتين تسهلان الدعارة لعدة فتيات أخريات مع راغبي المتعة الحرام. 

قرار عاجل من النيابة الإدارية ضد قيادات الإدارة المحلية بالحوامدية

أمرت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة – القسم الأول بإحالة ثلاثة عشر متهمًا من العاملين بالوحدة المحلية لمجلس مدينة الحوامدية للمحاكمة التأديبية وذلك  خلفية حادث احتراق عقار غير مأهول بالسكان والذي وقع بعد منتصف الليل من يوم الخميس176 أغسطس الماضي وهم:

مش بتسمع الكلام.. اعترافات صادمة للمتهمة بإنهاء حياة والدتها في بولاق الدكرور


  جددت جهات التحقيق بالجيزة، حبس المتهمة بأنهاء حياة والدتها في بولاق الدكرور، إثر الاعتداء عليها بعصا حديدية خلال نشوب مشادة كلامية بينهما، مما تسبب في وفاتها.

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