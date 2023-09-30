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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ممرضة السلام مع تاجر المخدرات| تفاصيل مثيرة وكيف أنقذت الشرطة حياتها

الممرضة المجني عليها
الممرضة المجني عليها

ألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض على شخصين، وجار البحث عن آخر لاتهامهم بالتعدي على ممرضة بالضرب وإحداث إصابات بها بسبب خلافات الجيرة بالسلام.

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ممرضة السلام

 

قالت زينب ممرضة السلام، التي فقدت عينها نتيجة لرفض أسرتها بيع أحد تجار المخدرات لبضاعته أمام منزلهم، إن المتهم حديث الخروج من السجن، مشيرة إلى أنها استغاثت برجال الشرطة والتي جاءت علي الفور، وتم القبض على خالته وزوجها لتسترهما على المجرم، والمتهم الرئيسي هرب.

وأوضحت أن قوات الشرطة داهمت منزل المتهم أكثر من مرة وعلى الأماكن التي يتردد عليها لكن المتهم كان حريصا : "كل مرة بيهرب"

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البداية..

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت ما تم نشره عبر أحد المواقع الإخبارية تحت عنوان (لمنعه من بيع المخدرات أمام منزلها مسجل خطر يفقأ عين ممرضة السلام).

وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة السلا م أول بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات بإستقبالها المذكورة بالخبر(ممرضة السلام، مقيمة بدائرة القسم) مصابة بكدمات بالوجه والعين واشتباه كسر بالأنف.

 وبالإنتقال وسؤالها قررت بحدوث مشادة كلامية بين،ممرضة السلام، وجيرانها 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمون بذات المنطقة بسبب خلافات حول الجيرة تطورت لمشاجرة قاموا خلالها بإلقاء الحجارة تجاهها محدثين إصابتها وتم ضبط إثنين من المتهمين.

 وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع آخر (جارى ضبطه) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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