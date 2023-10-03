قرار عاجل بشأن المتهم بإنهاء حياة عامل في الطالبية

قررت جهات التحقيق بالجيزة، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإنهاء حياة عامل بالطالبية بسبب خلافات بينهما.

وكانت النيابة العامة، انتقلت إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع مابه من آثار، ومناظرة الجثمان، كما أمرت بالتحفظ على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

وأمرت النيابة العامة بتشريح الجثة وإعداد تقرير الصفة التشريحية على جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

البداية..

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، بمنطقة الطالبية، وبتكثيف التحريات تبين للمقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، أن مشاجرة نشبت بين شخصين، نتيجة خلافات بينهما، انتهت بمقتل أحدهما، عقب تعرضه لاعتداء بسلاح أبيض.

حدد رجال المباحث هوية المتهم، وبإعداد كمين له تمكنوا من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وأرشد عنالسلاح الأبيض المستخدم في إنهاء حياة المجني عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرتبما سبق.