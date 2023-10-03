بعد قليل.. نظر استئناف المتهمين بالنصب على الفنان صبري عبد المنعم

تنظر محكمة مستأنف المقطم، بعد قليل، الاستئناف المقدم من المتهمين بالنصب على الفنان صبري عبد المنعم على حبسهم عامين مع الشغل.

مليون و900 ألف جنيه

وكانت محكمة جنح المقطم بمحكمة جنوب القاهرة، قضت بالحبس عامين على 8 متهمين بالنصب على الفنان صبري عبد المنعم في مليون و900 ألف جنيه.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، تلقت إخطارا من قسم شرطة المقطم، يفيد بورود بلاغ من الفنان صبري عبد المنعم أحمد حسين، 78 عاما، يتهم فيه "ن. ع"و و"ع. ط"، بالنصب عليه في شقة ملك الشاكي بدائرة القسم، والتي تم بيعها بمبلغ 36 ألف دولار لصالح شركة المقاولات ملك المتهمة الأولى.

وكشفت التحريات الأولية، أن المتهمة الأولى تعد ممثلة الشركة المشار إليها، حررت له شيكا بنكيا بدون رصيد بالمبلغ المتفق عليه 36 ألف دولار، ولكنه تفاجأ بعد تسليم الشقة بأن المتهمة نصبت عليه في مبلغ مالي قدره مليون و900 ألف جنيه بعد تحريره لها توكيلا عاما ببيع الشقة.