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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بفرخ كربون | السجن 5 سنوات لعاطل بتهمة تزوير المستندات فى الزيتون

صدى البلد

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة عاطل تخصص نشاطه الإجرامي فى تزوير المستندات الرسمية متخذا من دائرة قسم شرطة الزيتون مكانا له لمزاولة نشاطه الإثم بالسجن المشدد 5 سنوات.

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البداية..

وردت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، بقيام عاطل له معلومات جنائية،بتخصيص نشاطه فى تزوير المستندات والمحررات الرسمية وتقليد الأختام، المنسوب صدورها إلى الجهات الحكومية،وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الزيتون، حيث ضبط بحوزته عدد من الشهادات والمستندات خالية البيانات منسوب صدورها لعدة جهات حكومية، إضافة إلى أنها ممهورة بخاتم شعار الجمهورية ومعدة للتزوير – وعدد من فرخ كربون تستخدم فى تقليد وتزوير الأختام.

 

وبمواجهته اعترف بقيامه بإصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة للجهات الحكومية، بإستخدام فرخىالكربون المضبوطه بحوزته، بقصد ترويجه على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونيةاللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم.

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