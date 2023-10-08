تأهل منتخب مصر للطائرة إلى أوليمبياد باريس

تأهل منتخب مصر للكرة الطائرة إلي أوليمبياد باريس ، رغم الخسارة من فنلندا في التصفيات العالمية لكرة الطائرة، وجاء التأهل رسميًا إلي أوليمبياد بعد التفوق علي تونس في التصنيف القاري.

وخسر المنتخب الوطني أمام فنلندا بنتيجة (2-3)، في المباراة التي جمعت بينهما في الساعات الأولي من يوم الأحد ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من التصفيات العالمية المؤهلة لأولمبياد باريس.

ونجح منتخب مصر في حسم تذكرة التأهل كأفضل ترتيب لمنتخبات القارة السمراء في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي، متفوقا على المنتخب التونسي المنافس المباشر للفراعنة.

وخاض منتخب مصر 7 مباريات في التصفيات الأولمبية، خسر في 5 مواجهات أمام أمريكا وصربيا وسلوفينيا وتركيا وفنلندا، وحقق الفوز في مواجهتين أمام أصحاب الأرض المنتخب الياباني ومنتخب تونس.