وزير الرياضة يهنئ المنتخب المصري للطائرة بالتأهل إلي أوليمبياد باريس

تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية المنتخب الوطني للكرة الطائرة، رغم الخسارة من فنلندا في التصفيات العالمية لكرة الطائرة، والتأهل رسميًا إلي أوليمبياد باريس بعد التفوق علي تونس في التصنيف القاري.



وأشاد الوزير بأداء لاعبي المنتخب، مشيرًا أن الدعم الكبير واللامحدود من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للأبطال الرياضيين وكافة الأندية والمنتخبات الوطنية، يلقى بظلاله على الإنجازات التي تشهدها المنظومة الرياضية خلال الفترة الراهنة علي المستويات العربية والقارية والإقليمية والدولية.



منتخب مصر يتأهل لأولمبياد باريس

تأهل منتخب مصر للكرة الطائرة إلي أوليمبياد باريس ، رغم الخسارة من فنلندا في التصفيات العالمية المؤهلة لأولمبياد لكرة الطائرة، في حين جاء التأهل رسميًا إلي أوليمبياد بعد التفوق علي تونس في التصنيف القاري.

وخسر المنتخب الوطني أمام فنلندا بنتيجة (2-3)، في المباراة التي جمعت بينهما في الساعات الأولي من يوم الأحد ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من التصفيات العالمية المؤهلة لأولمبياد باريس.

ونجح منتخب مصر في حسم تذكرة التأهل كأفضل ترتيب لمنتخبات القارة السمراء في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي، متفوقا على المنتخب التونسي المنافس المباشر للفراعنة.

وخاض منتخب مصر 7 مباريات في التصفيات الأولمبية، خسر في 5 مواجهات أمام أمريكا وصربيا وسلوفينيا وتركيا وفنلندا، وحقق الفوز في مواجهتين أمام أصحاب الأرض المنتخب الياباني ومنتخب تونس.