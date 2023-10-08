كان تقديره خاطئاً.. خالد عكاشة يعلق على مهاجمة فوج سياحي إسرائيلي.. فيديو

علق العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على حادث إطلاق النار على فوج سياحي إسرائيلي، قائلاً: "أعتقد أننا أمام حادث عارض ، وتقف جهات التحقيق الآن على ملابساته".

خالد عكاشة: ربما هذا المجند شعر بتهديد على حياة السياح

وأضاف عكاشة، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن عملية تأمين السياح في المناطق الأثرية والسياحية تتم بشكل دقيق، ومنظبط في جميع الأحوال، مؤكداً أنه ربما كان هناك ما استدعى استخدام النيران من قبل أحد أفراد الحراسة.

وتابع عكاشة، قائلاً: "ربما هذا المجند شعر بتهديد على حياة السياح، وربما كان تقديره خاطئاً، في أي من مراحل هذا التقييم، للوضع الأمني الذي كان محيطاً بمكان الحادث".