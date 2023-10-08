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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتحاد المصري البارالمبي للكرة الطائرة يستعد لاستضافة بطولة العالم بالعاصمة الإدارية

الاتحاد المصرى البارالمبى
الاتحاد المصرى البارالمبى للكرة الطائرة

يستعد الاتحاد المصري البارالمبى للكرة الطائرة لاستضافة مصر بطولة العالم للرجال والسيدات خلال الفترة من 8 وحتى 18 نوفمبر المقبل للمرة الثالثة فى تاريخها ، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للإعاقة والذى يوافق 3 ديسمبر من كل عام.

ورفع الدكتور مصطفى صادق رئيس الاتحاد  ورئيس اللجنة المنظمة درجة الاستعداد القصوى لاستضافة هذا الحدث التاريخي بتشكيل 16 لجنة مختلفة لخروج البطولة بالشكل الذى يليق بمصر العراقة والتاريخ، حيث تتحول أنظار العالم إلى أرض الكنانة. 

وعقدت اللجنة المنظمة العليا للبطولة اجتماعا موسعا عصر اليوم بمقر الاتحاد بميدان الجيش بالقاهرة ، حضره أعضاء اللجنة المنظمة للبطولة ، والدكتورة هويدا مندى مديرة البطولة .

وأكد الدكتور مصطفى صادق أن البطولة تشهد إقبالا غير عادي من دول العالم للمشاركة فى هذا الحدث التاريخي الذى يسطر حروفه على أرض أم الدنيا، من أجل التنافس على اللقب العالمي، مشيرا إلى أن 19 دولة وافقت على المشاركة وهي الجزائر، والبرازيل ، وكندا، والكونغو، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا العظمى ، والهند ، وإيران ، واليابان ، ونيجيريا ، ورواندا ، والصين ، وأوكرانيا ، وأمريكا، ومنغوليا ، وهولندا ، وسلوفينيا ، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة ، لافتا إلى أن منافسات الرجال ستشهد منافسة بين 16منتخبا ، تمثل 16 دولة ، أما منافسات السيدات ، فيشارك فيها 12 منتخبا ، من 12 دولة .

أضاف الدكتور مصطفى صادق ، أن البطولة ستقام على ملاعب نادى النادي بالعاصمة الإدارية ، والتي تعد مهمة للغاية نظرا لأنها إحدى محطات التأهيل لدورة الألعاب الأوليمبية التى تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس الصيف المقبل .

أشار رئيس الاتحاد ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة إلى أن منتخبى الرجال والسيدات يستعدان للبطولة فى معسكر مغلق بمحافظة الإسماعيلية انطلق يوم 3 سبتمبر الجارى ، يضم 40 لاعبا ولاعبة ، بواقع 20 لاعبا فى منتخب الرجال تحت قيادة العميد أيمن العطيفى المدير الفنى ، و20 لاعبة فى معسكر السيدات تحت قيادة الدكتور محمد عبد الشافى المدير الفنى ، مؤكدا أن الأجهزة الفنية بكلا المنتخبين ستقوم  بتصفية كل منتخب إلى 14 لاعبا ، و14 لاعبة قبل انطلاق البطولة ، معلنا أن منتخب السيدات يضم عناصر شابة معظمهن من صغيرات السن ، حرص الجهاز الفنى على ضمهن إلى معسكر المنتخب بجانب بعض اللاعبات الخبرة ، لزيادة الاحتكاك ، وتجهيزهن لبطولة إفريقيا التى تقام بنيجيريا فى 29 يناير من العام المقبل ، والتى تعد الهدف الأساسى لهذا المنتخب الواعد .

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