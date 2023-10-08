تحذير عاجل من التموين بشأن شراء الذهب..وسعر عيار 21 يحقق مفاجأة| فيديو

حذر المستشار ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، من التعامل مع الكيانات غير القانونية في بيع الذهب بسبب عمليات النصب.

وقال المستشار ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: “الذهب لا يصلح أن يباع ويتشرى أون لاين”.

وأضاف المستشار ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب،: "الذهب سلعة غالية لذلك لا يصلح أن يباع ويشترى أون لاين، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 2200 جنيه".

وأشار: "الشراء أون لاين يجعل الشخص معرض لكل أنواع الغش والنصب سواء الغش في العيار أو في الوزن ولا يوجد أي مرجعية"، موضحا: "نحتاج مرجعية لان الذي يشتري لابد أن يشتري من مكان معروف ومضمون يستطيع أن يرجع إليه مرة أخرى ومعه فاتورة بالشراء".



