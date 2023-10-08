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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تحذير عاجل من التموين بشأن شراء الذهب..وسعر عيار 21 يحقق مفاجأة| فيديو

الذهب
الذهب

حذر المستشار ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، من التعامل مع الكيانات غير القانونية في بيع الذهب بسبب عمليات النصب.

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وقال المستشار ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: “الذهب لا يصلح أن يباع ويتشرى أون لاين”.

 

وأضاف المستشار ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب،: "الذهب سلعة غالية لذلك لا يصلح أن يباع ويشترى أون لاين، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 2200 جنيه".

 

وأشار: "الشراء أون لاين يجعل الشخص معرض لكل أنواع الغش والنصب سواء الغش في العيار أو في الوزن ولا يوجد أي مرجعية"، موضحا: "نحتاج مرجعية لان الذي يشتري لابد أن يشتري من مكان معروف ومضمون يستطيع أن يرجع إليه مرة أخرى ومعه فاتورة بالشراء".

 

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