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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

20 جنيهًا زيادة في أسعار الذهب خلال أسبوع..وتوقعات بارتفاعات مقبلة

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة  0.9% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 0.9% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية.


قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 20 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2165 جنيهًا، وتراجع إلى 2140 جنيهًا، وارتفع لمستوى 2200 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 2185 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 16 دولارًا، حيث بدأت الأوقية التعاملات عند مستوى 1848 دولارًا، وتراجع إلى 1813 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1832 دولارًا. 

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وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2497 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 1873 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1457 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 17480 جنيهًا.


وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بقيمة 20 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2165 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2185 جنيهًا، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.

 ارتفاعات في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة


وفي سياق متصل، توقع محللون اقتصاديون، ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، بفعل تبعات الصراع الفلسطيني مع الكيان المحتل، حيث تعزز الاضطرابات من أرباح الذهب، نتيجة ارتفاع الطلب ومشتريات المستثمرين، لغرض التحوط وقت الأزمات.

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