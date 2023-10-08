الحقوا اشتروا.. الجنيه الذهب يفقد 400 جنيه.. وعيار 18 يحقق مفاجأة

يمثل الذهب أهمية كبيرة لفئات مختلفة من المواطنين، وعلى رأسهم المقبلين على الزواج، ومن يستخدمونه كملاذ آمن لهم؛ للحفاظ على قيمة أموالهم، حيث شهدت أسعار الذهب خلال الفترة الماضية، استقرارًا ملحوظًا، ولكن هذه الفترة تشهد تحركات جديدة، حيث انخفض سعر الجنيه الذهب ليسجل، اليوم الأربعاء، 17320 جنيهًا بعد أن وصل سعره لـ 17680 جنيها، حيث تقارب قيمة الانخفاض الـ 400 جنيه.

أسعار الذهب



وقدمت الإعلامية لميس سلامة خلال برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأحد .

سعر جرام الذهب عيار 18

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1856 جنيها للجرام.



سعر الجنيه الذهب

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17320 جنيه.

تحذير عاجل من شعبة الذهب للمواطنين



أكد المهندس لطفي منيب، نائب رئيس الشعبة العامة للذهب، أن العديد من المواطنين ينجذبون إلى منشورات شراء الذهب عبر "فيس بوك" دون التحقق من صحة هذه المنتجات، مشير إلى أن بعض هذه المنشورات تعد عروض تخفيضات كبيرة على الذهب، ولكنها قد لا تكون صحيحة.



الذهب اليوم

وخلال تصريحات تلفزيوينة، أوضح منيب أن هناك شكاوى تلقونها بشأن مشغولات غير مطابقة للمعايير التي تم الإعلان عنها في هذه المنشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفا أن بعض هذه المشغولات تباع على أنها عيار 21 ولكن تكون في الواقع عيارات أقل مثل 12 أو 9، أو قد تكون مصنوعة بكميات أقل من الذهب الحقيقي.

وشدد منيب على أن هذا النوع من الذهب الذي يتم بيعه عبر وسائل التواصل الاجتماعي غير خاضع للرقابة ولا يحمل العلامات والدمغات المطلوبة، مما يجعله صعب التحقق من نوعيته، مؤكدا أن المحلات الفعلية التي تبيع الذهب لها بطاقات ضريبية وتخضع للرقابة، ولذلك من الأفضل دائمًا شراء الذهب من مصادر موثوقة ومعترف بها رسميًا.

