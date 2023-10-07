حدث ليلاً| شوبير يكشف موقف محمد عبد المنعم مع الأهلي.. تفاصيل طقس الساعات المقبلة .. أسعار الذهب في تراجع داخل محلات الصاغة

نشر موقع صدى البلد عدد من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية من أبرزها ما يلي:

إصابة 17 شخصاً في حادث انقلاب سيارة ميكروباص اتجاه ميدان الرماية

وقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الفيوم اتجاه ميدان الرماية مما أسفر عن إصابة 17 شخصاً بإصابات خطيرة تم نقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم

تمرد أم عروض خارجية.. شوبير يكشف موقف محمد عبد المنعم مع الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن أسباب البيان الذي أصدره النادي الأهلي عن محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال شوبير عبر برنامجه ملعب أون المذاع على فضائية أون تايم سبورت إن محمد عبد المنعم لم يتمرد على الأهلي كما تردد ولم يحدث أي خلاف بينه وبين أي فرد داخل النادي الأهلي.

إطلاق عشرات الصواريخ من قطاع غزة نحو إسرائيل .. فيديو

تعرضت إسرائيل، صباح اليوم السبت، لقصف بعشرات الصواريخ عليها من قطاع غزة.

ودوت صفارات الإنذار لعدة دقائق في المناطق الجنوبية المحيطة بغزة وفي منطقة تل أبيب الكبرى، صباح اليوم السبت، للتحذير من هجمات بالصواريخ.

عيار 21 الآن مفاجأة|أسعار الذهب في محلات الصاغة بعد تراجع 250 جنيهًا

يبحث الآلاف يوميا عن أسعار الذهب والتي شهدت تراجعا خلال الأيام الماضية ، على خليفة انهيار أسعار الذهب عالميا إلى مستويات غير مسبوقة لأول مرة من العام 2022، حيث يبحث المشترين عن عياري 18 و21 لشراء المشغولات الذهبية المختلفة من محلات الصاغة ، خاصة الشبكة قبل الزواج.

أمطار ورياح مثيرة للرمال على هذه المناطق|الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

يبحث الملايين يوميا عن حالة الطقس اليوم، ودرجات الحرارة المتوقعة من نشرة الأرصاد الجوية، خاصة بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية.

نصر أكتوبر.. تاريخ الأغاني الوطنية من «عدي النهار» إلى«مصر اليوم في عيد»

احتفلت مصر أمس بالذكرى الخمسين على نصر أكتوبر العظيم. فقد لعبت الأغنية الوطنية دورًا مهمًا خلال فترة ما قبل الحرب، وبعدها، إذ تعد الأغاني الوطنية جزءًا أساسيًا من الثقافة المصرية، فهي تعبر عن حب الوطن والفخر به، وتلعب دورًا مهمًا في إحياء الروح الوطنية وتحفيز الشعب على التضحية من أجل الوطن.

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 بالجامعات الحكومية والخاصة

يبحث عدد كبير من طلاب الجامعات الحكومية في الوقت الحالي، عن موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 لطلاب الجامعات الحكومية ، وذلك وفقًا للخريطة المعتمدة من قبل الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العملي.

الكيلو بـ65 جنيها.. انخفاض أسعار الدواجن اليوم السبت 7-10-2023

انخفضت أسعار الدواجن اليوم السبت 7 أكتوبر 2023، حيث سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء 65 جنيها في المزرعة، ويباع للمستهلك بداية من 70 جنيهًا.

تعرف على أخرالتطورات الصحية لـ آيتن عامر

تعرضت الفنانة آيتن عامر لوعكية صحية خلال الساعات الماضية ، وذلك بعد ان أعلنت عن إصابتها بفيروس من خلال مقطع فيديو عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقالت آيتن عامر : عيانة وبموت تقريبا ودرجة حرارتي 39 ونص، والدكتور شخص الحالة أنها نزلة برد حادة مش كورونا ، وطالعة أحذركم من فيروس منتشر جدا وسريع الإنتشار في الفترة الحالية".