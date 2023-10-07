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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

نصر أكتوبر.. تاريخ الأغاني الوطنية من «عدي النهار» إلى«مصر اليوم في عيد»

صدى البلد

احتفلت مصر أمس بالذكرى الخمسين على نصر أكتوبر العظيم. فقد لعبت الأغنية الوطنية دورًا مهمًا خلال فترة ما قبل الحرب، وبعدها، إذ تعد الأغاني الوطنية جزءًا أساسيًا من الثقافة المصرية، فهي تعبر عن حب الوطن والفخر به، وتلعب دورًا مهمًا في إحياء الروح الوطنية وتحفيز الشعب على التضحية من أجل الوطن.

 

يمتد تاريخ الأغاني الوطنية في مصر إلى عهد محمد علي باشا، حيث كانت الأغاني تُستخدم في المناسبات الوطنية مثل احتفالات الجيش والافتتاحات الرسمية. 

وازدهرت الأغاني الوطنية في مصر خلال العصر الحديث، خاصةً في أعقاب ثورة 1919، حيث ظهرت العديد من الأغاني التي تدعو إلى الاستقلال والحرية. وقد شهدت مصر العديد من الأحداث التاريخية الهامة في العصر الحديث، مثل حرب أكتوبر 1973. وقد تزامنت هذه الأحداث مع ظهور العديد من الأغاني الوطنية التي عكست روح الشعب المصري في هذه الفترات. ومن أشهر هذه الأغاني أغنية "بسم الله" 

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أهمية الأغاني الوطنية

 

تلعب الأغاني الوطنية دورًا مهمًا في تعزيز الانتماء الوطني وحب الوطن، كما أنها تساعد على نشر الوعي السياسي وتحفيز الشعب على المشاركة في الحياة العامة. كما أن الأغاني الوطنية يمكن أن تكون عاملًا هامًا في دعم الروح المعنوية للشعب في الأوقات الصعبة.

 

أشهر الأغاني الوطنية خلال فترة الحرب

 

1- أغنية عدى النهار

 

تعود أغنية "عدي نكسة النهار" إلى عام 1973، وهي من تأليف عبد الرحمن الابنودي ولحنها بليغ حمدي، وقام بغنائها عبد الحليم حافظ. تعبر الأغنية عن الأمل في تجاوز هزيمة 1967 وتحقيق النصر.

 

2- أغنية سيناء رجعت كاملة لينا

 

صدرت أغنية سيناء رجعت كاملة لينا عام 1982، وهي من تأليف عبد الوهاب محمد، ومن غناء الفنانة شادية، وهي أغنية تعبر عن الفرح بتحرير سيناء من الاحتلال الإسرائيلي.

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