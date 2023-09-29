وفاة عبد الحفيظ دياب مدير عام آثار جنوب سيناء الأسبق

أعلن عالم الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان وفاة الأستاذ عبد الحفيظ دياب مدير عام آثار جنوب سيناء الأسبق بمستشفى الشرطة بالعجوزة مساء اليوم 29 سبتمبر المؤسس وصاحب الفضل الأول فى إنشاء منطقة آثار سيناء للآثار الإسلامية والقبطية، صاحب الفضل الأول فى تسجيل دير سانت كاترين فى عداد الآثار وتسجيل منطقة سانت كاترين تراث عالمى استثنائى باليونسكو عام 2002.

عمل أثري ممتد



عمل الأستاذ عبد الحفيظ دياب مديرًا لآثار سيناء شمالها وجنوبها ثم مديرًا عام لآثار جنوب سيناء ثم مديرًا عام لآثار الوجه البحرى وسيناء، فقد تم على يديه اكتشاف العديد من الآثار المسيحية والإسلامية بطابا ونويبع ودهب وطور سيناء وسانت كاترين.

وأنشأ الراحل جيلا من أكفأ الآثاريين بالمجلس الأعلى للآثار تدربوا وعملوا فى كل مجالات العمل الأثرى من أعمال أثرية بكل مناطق شمال وجنوب سيناء وحفائر علمية لبعثاث آثار منطقة جنوب سيناء للآثار الإسلامية والقبطية والإشراف على حفائر بعثة يابانية بطور سيناء وألمانية بوادي فيران، أقام العديد من المعارض الخارجية لمقتنيات وأيقونات دير سانت كاترين إلى اليونان والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وإسبانيا.

وأقام الراحل علاقات طيبة برهبان دير سانت كاترين بأسلوبه المحبوب للجميع ساهم فى تسجيل الدير وتسجيل المنطقة تراث عالمى، كما ساهم فى إنشاء العديد من المقرات لمنطقة آثار جنوب سيناء فى طابا ونويبع وطور سيناء ورأس سدر.